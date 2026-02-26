Công ty ông Đặng Thành Tâm sẽ xây hơn 1.000 căn nhà xã hội tại Bắc Ninh

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa được duyệt đầu tư khu nhà ở xã hội tại thị xã Quế Võ cũ với tổng vốn hơn 1.400 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu nhà ở xã hội phường Phượng Mao 2 thị xã Quế Võ (nay là phường Phương Liễu). Chủ đầu tư là Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT.

Dự án có tổng diện tích khoảng 1,7 ha, gồm 3 tòa nhà (T1, T2, T3) cao 20 tầng nổi, 1 tầng tum và 1 tầng hầm. Sau khi hoàn thành, dự án cung ứng khoảng 1.062 căn hộ, đáp ứng nhu cầu cho gần 3.100 người.

Tổng vốn đầu tư dự án gần 1.409 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 282 tỷ, còn lại là vốn huy động. Tiến độ triển khai dự án trong 48 tháng, trong đó thời gian hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công khoảng 6 tháng.

Tại Bắc Ninh, Kinh Bắc cũng đầu tư nhiều dự án nhà ở khác như khu nhà xã hội Evergreen Bắc Giang rộng 3,2 ha, khu đô thị mới Phúc Ninh hơn 114 ha.

Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, tỉnh hoàn thành gần 20.000 căn, chiếm khoảng 20% tổng nguồn cung cả nước.

Năm nay, tỉnh được giao chỉ tiêu 19.000 căn, cao hơn cả Hà Nội song tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành trên 20.000 căn.

Ngọc Diễm