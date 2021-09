Công ty in sách lãi gấp 190 lần cùng kỳ

Nhờ giao dịch mua công ty địa ốc, Công ty In sách giáo khoa Hoà Phát nửa đầu năm lãi ròng gần 53 tỷ đồng, gấp 190 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính nửa đầu năm của Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hoà Phát (HTP) ghi nhận doanh thu khoảng 4 tỷ đồng, giảm gần 29% so với cùng kỳ. In ấn và cắt rọc giấy là nguồn thu chính trong giai đoạn này.

Công ty lỗ thuần gần 4 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Tuy nhiên, nhờ khoản thu nhập đột biến hơn 56 tỷ đồng từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định và giao dịch hợp nhất công ty con mà lợi nhuận sau thuế biến động mạnh. Công ty báo lãi ròng gần 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ khoảng 300 triệu đồng, tương đương gấp 190 lần.

Tổng tài sản tính đến cuối quý II đạt trên 4.700 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ có 20 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu tài sản là các khoản chi phí dở dang dài hạn hơn 3.500 tỷ đồng. Công ty cũng có khoảng 300 tỷ đồng để kinh doanh chứng khoán. Nợ phải trả biến động mạnh khi đầu năm chưa đến 1 tỷ đồng thì cuối quý II vọt lên gần 2.400 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến bảng cân đối biến động mạnh là do công ty hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer, doanh nghiệp mới thành lập giữa năm 2020. Doanh nghiệp này có tổng tài sản hơn 4.200 tỷ đồng và nợ hơn 2.840 tỷ đồng, tính tại thời điểm công ty nắm quyền kiểm soát sau khi mua 62,75% cổ phần.

Trước đó, công ty đã phát hành tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên hơn 918 tỷ đồng để đầu tư vào Hưng Vượng Developer nhằm mở rộng mảng kinh doanh bất động sản. Đây là ngành nghề mới được bổ sung, còn trước đây công ty chỉ kinh doanh trong lĩnh vực in ấn sách và ấn phẩm.

Hưng Vượng Developer là công ty mẹ của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt - chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại tỉnh Bình Thuận. Dự án này có tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, có diện tích đất sử dụng hơn 72 hecta, đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Tăng vốn điều lệ để đầu tư vào Hưng Vượng Developer khiến cơ cấu cổ đông của Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hoà Phát xáo trộn lớn. Trước đây, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (100% vốn Nhà nước) là cổ đông lớn nhất nắm 21,14% thì hiện tỷ lệ giảm còn 0,42%. Thay vào đó, ba cá nhân trở thành cổ đông lớn và nắm khoảng 78,86%.

Kế hoạch tham gia bất động sản được Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hoà Phát đề cập lần đầu vào đầu năm 2020. Ban đầu công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để huy động 150 tỷ đồng, nhưng sau đó tăng lên 1.000 tỷ đồng và bổ sung kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm chuyển đổi nguồn gốc một khu đất hơn 3.200 m2 tại Đà Nẵng, đầu tư thêm cho ngành kinh doanh truyền thống và mở rộng một số lĩnh vực tiềm năng như bất động sản, vật liệu xây dựng, truyền thông...

Công ty đặt mục tiêu năm nay có doanh thu thuần 5 tỷ đồng. Mảng bất động sản chưa đóng góp doanh thu, nhưng nhờ nguồn thu bất thường nên mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 57 tỷ đồng.

Phương Đông