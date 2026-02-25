Vợ sếp nghi tôi giấu phong bì 5 triệu biếu Tết của nhà cung cấp

Tôi không chắc năm trước nhà cung cấp A có đưa phong bì cho ông chủ không vì lúc họ nói chuyện tôi không vào.

Tôi vào làm cho công ty gia đình năm 2023. Lúc vào có phỏng vấn, họ cũng biết năng lực, tính tình của tôi trước đó thông qua các đối tác giới thiệu. Hiện tại tôi là leader của một nhóm nhỏ gồm bốn bạn, trong đó có ba bạn là người nhà của vợ chồng ông chủ. Team tôi phụ trách dự án, sản phẩm, marketing, đối ngoại và mua hàng (việc mua hàng tôi mới phụ trách lần đầu, từ cuối năm 2024).

Cuối năm 2024, nhà cung cấp A có đi quà Tết. Nhà cung cấp này bán hàng cho công ty khá lâu rồi (trước đây họ làm việc với tôi ở công ty cũ và hai bên khá quý nhau với vai trò đối tác hợp tác, không phải mua hàng). Tôi có set up cuộc hẹn để nhà cung cấp gặp ông chủ công ty (lúc này không có tôi ngồi cùng). Sau đó, chị ấy ngồi riêng trao đổi với tôi vài vấn đề về công việc và gửi phần quà Tết là bánh mứt. Tôi chụp hình và báo cáo cho vợ của ông chủ, hiện là kế toán trưởng công ty và là người phụ trách mua hàng trước đây.

Tất cả các phần quà của nhà cung cấp khác tặng tôi hay công ty đều quy về công ty. Tôi cũng dặn nhà cung cấp và nhân viên rằng ở vị trí mua hàng, tôi cần minh bạch để dễ "deal" giảm giá. Tôi thấy các bạn nhân viên làm theo khá tốt. Sau đó, hai chị em đi ăn trưa, lần này chị ấy mời vì những năm trước khi tôi làm ở công ty cũ thì tôi là người mời. Trước khi đi ăn, tôi có mời vợ ông chủ đi cùng nhưng chị hơi hậm hực và không đi. Sau khi ăn về, vợ ông chủ nói bóng gió về vấn đề nhà cung cấp gửi phong bì, rồi vấn đề năm triệu. Tôi bận việc nên không quan tâm, không trả lời.

Qua Tết, chị vợ ông chủ vẫn nói tới lui rằng chị quen biết tất cả nhà cung cấp và biết hết cách cư xử, tặng quà của từng người; những nhà cung cấp hiện tại đều do chị ấy mua trước đây. Tôi tiếp tục lơ đi vì thấy chị hay tám chuyện, nghĩ đó là thói quen.

Sau đó, chị lên phòng tôi, ngồi làm việc trên ghế trống, vừa đánh máy vừa gọi thẳng tên tôi. Chị hỏi tôi có nhớ kế toán trưởng công ty cũ không, nói rằng người đó ăn chặn của công ty cũ gần cả tỷ. Lúc đó tôi thấy khá hoang đường nhưng nghĩ không phải việc của mình và tôi không có thói quen nói xấu sau lưng người khác. Tôi cũng không thích tính trẻ con của chị ấy. Dù tôi gọi bằng "chị" vì chị là vợ ông chủ, suy ra là bà chủ nhưng thực tế chị nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Tôi thấy chị suy nghĩ chưa trưởng thành, không tinh tế, hay ghen tuông và từng ghen với tôi một lần. Lần đó tôi nói thẳng và làm căng nên chị cũng dè chừng, không lặp lại, chỉ ghen với nhân viên khác. Vì vậy tôi tập trung làm việc và lơ đi.

Tết năm nay, cuối năm 2025, khi set up cuộc hẹn, tôi từ chối việc ăn uống vì cảm thấy phong cách làm việc ở đây khá để ý vấn đề này, dù nếu đi ăn thì đến lượt tôi trả tiền. Nhà cung cấp gửi hình ba cây son và nói sẽ tặng tôi, một bạn nhân viên và vợ ông chủ. Tôi không từ chối vì thấy khá vặt vãnh, giữa chị em cũng quý nhau. Tôi mua hai phần quà (giá trị cao hơn ba cây son) tặng lại cho nhà cung cấp và nhân viên của họ vào ngày hai bên gặp nhau. Khi tặng quà, dù tiền là của cá nhân tôi, tôi vẫn nói là "ba người bên tôi" cảm ơn và có gửi lại quà, chứ không dùng từ "tôi".

Buổi chiều hôm đó, quản lý của tôi (người buổi sáng đã gặp nhà cung cấp A, khi ông chủ đi vắng) thông báo rằng nhà cung cấp A tặng 5 triệu đồng hỗ trợ chi phí tất niên. Quản lý báo với vợ ông chủ để bổ sung vào "quỹ trà sữa" vì năm nay công ty không có tất niên, không có tân niên, không có du lịch. Lúc này tôi mới hiểu vì sao chị vợ ông chủ cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề này và xâu chuỗi lại các câu chuyện trước đó.

Tôi có phong cách làm việc minh bạch nhưng khá thoáng, miễn sao hoàn thành tốt công việc cho công ty. Tôi không thiên vị nhà cung cấp hay khách hàng nào. Tôi cũng thường lấy tiền cá nhân để chi tặng khách hàng khi bị làm khó; tự bỏ tiền mời nhân viên ăn uống khi tăng ca, hiếu hỉ, sinh nhật. Với tôi, 5 triệu không đáng để đánh đổi sự tôn trọng. Tôi không phung phí nhưng cái nào đúng thì tôi không tiết kiệm.

Khả năng trò chuyện, trao đổi với ông chủ là không khả thi. Trước đây tôi từng đề xuất làm rõ nội quy, quy định nhưng công ty gia đình muốn mọi thứ mập mờ theo cách họ quen. Nhân viên làm nhiều nhưng lương ít, không có chế độ OT nên thường không chịu tăng ca. Tôi không ép được; khi việc nhiều, tôi tự ôm về làm đến tối hoặc cả thứ Bảy, Chủ nhật. Bạn nào thấy tôi làm quá sức thì tự nhận thêm việc và cuối năm tôi có phong bì riêng cho các bạn đó.

Dù trước đây tôi có góp ý vài lần nhưng cách họ vận hành là như vậy và hai vợ chồng đồng lòng nên không thay đổi. Quản lý của tôi chỉ là người được thuê đứng pháp danh công ty, ký tên, không có quyền, không có năng lực, không có tiếng nói và rất hiền.

Hiện lương của tôi khá cao. Tôi không muốn nghỉ việc và cũng không muốn va chạm với chị. Tôi không chắc năm trước nhà cung cấp A có đưa phong bì cho ông chủ không vì lúc họ nói chuyện tôi không vào. Tôi cũng nghĩ không nên hỏi nhà cung cấp vì sẽ ảnh hưởng danh tiếng công ty. Có lúc tôi nghĩ thôi cứ bỏ qua, cây ngay không sợ chết đứng và 5 triệu thực sự không đáng là bao. Nhưng có lúc lại nghĩ nên nói nhẹ nhàng để làm rõ, kẻo người ta nghĩ tôi tham lam. Với tôi, 5 triệu không đáng là bao nhưng tại sao họ cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy? Trước đây tôi từng nói thẳng vụ chị ghen một lần rồi, nếu giờ lại nói nữa có thể ảnh hưởng công việc của tôi. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến.

