Công ty điều tra tin đồn Kim Seon Ho ép bạn gái phá thai

Hàn QuốcCông ty của Kim Seon Ho - đóng "Điệu cha cha cha làng biển" - cho biết đang điều tra tin đồn anh ép bạn gái phá thai.

Sáng 19/10, đại diện công ty quản lý - Salt Entertainment - thông báo: "Chúng tôi tha thiết yêu cầu người hâm mộ kiên nhẫn vì sự thật chưa được xác nhận. Xin lỗi vì đã gây ra những lo ngại và tin tức tồi tệ".

Theo DongA, phản hồi từ phía quản lý về sự việc khá chậm, không có tác dụng xoa dịu dư luận, giải quyết vấn đề. Khán giả Bong Soo bình luận trên Naver: "Nếu tin đồn không đúng sự thật, cơ quan quản lý sẽ phủ nhận, nhờ pháp luật can thiệp từ sớm. Sau hơn một ngày, giờ lên tiếng thế này chẳng có lợi ích gì, chẳng còn ai tin tưởng cả. Nhiều khả năng Kim Seon Ho tiêu tan sự nghiệp vì bê bối".

Hiện nhiều thương hiệu ẩn, xóa bài đăng quảng cáo liên quan đến Kim Seon Ho. Đài tvN thông báo cuộc phỏng vấn của anh và dàn diễn viên Điệu cha cha cha làng biển với truyền thông dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 hủy vì lý do nội bộ.

Kim Seon Ho đang là ngôi sao được săn đón sau thành công của "Điệu cha cha cha làng biển". Ảnh: Khan

Trước đó hôm 17/10, một tài khoản đăng bài trên Nate với tiêu đề "Tôi muốn vạch trần con người hai mặt, vô liêm sỉ của nam diễn viên nổi tiếng K". Người này nhận là bạn gái cũ của K, tố anh hứa hẹn kết hôn để thuyết phục cô phá thai.

Sau khi biết mình mang bầu, cô muốn sinh con trong khi K yêu cầu bỏ vì lo ngại phải bồi thường hợp đồng quảng cáo 900 triệu won (17 tỷ đồng). Anh hứa giới thiệu cô với bố mẹ và kết hôn trong hai năm tới. Anh gửi cho cô hai triệu won (38 triệu đồng) để xử lý sự việc. Tuy nhiên, sau đó, anh trở mặt, đe dọa và chủ động chia tay cô. Cô còn cho biết K là kẻ giả tạo, vô ơn, khác hoàn toàn hình ảnh trên tivi. Anh thường nói xấu bạn bè, đồng nghiệp.

Khi được khán giả yêu cầu đăng ảnh và bằng chứng, cô cho biết: "Tôi có rất nhiều ảnh. Nhưng tôi không tải lên vì chờ đến khi làm việc với cơ quan pháp luật. Tôi phải cẩn trọng".

Youtuber Lee Jin Ho - cựu phóng viên giải trí - khẳng định K chính là Kim Seon Ho. Hàng loạt tờ báo lớn như Dispatch, DongA, Osen... nhắc tên diễn viên. Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia làm hai luồng ý kiến. Đa phần bày tỏ thất vọng trước hình tượng của Kim Seon Ho. Tài khoản Noh Ji-Hoon viết: "Tôi thật sự yêu thích và ấn tượng với anh sau vai diễn trong Điệu cha cha cha làng biển nên cảm thấy thất vọng khi đọc thông tin này. Thật sự không thể chấp nhận được nếu mọi chuyện là sự thật". Bộ phận khán giả nói tin tưởng, chờ thông tin, bằng chứng xác thực.

Tập 13 "Điệu cha cha cha làng biển" Kim Seon Ho trong "Điệu cha cha cha làng biển". Video: tvN

Diễn viên 35 tuổi trở thành ngôi sao được săn đón nhờ thành công của Điệu cha cha cha làng biển. Anh gây ấn tượng khi hóa thân Hong Doo Shik - thanh niên được dân làng chài Gongjin yêu quý vì nhiệt tình, tài giỏi. Mối tình lãng mạn của Doo Shik và bác sĩ nha khoa Yoo Hye Jin (Shin Min Ah) khiến khán giả thích thú. Diễn viên đắt show quảng cáo, đại diện thương hiệu.

Kim Seon Ho sinh năm 1986 tại Seoul, tốt nghiệp khoa Phát thanh giải trí, Học viện nghệ thuật Seoul. Anh ra mắt năm 2009 trong vai trò diễn viên nhạc kịch. Anh từng tham gia loạt phim: Two Cops, You Drive Me Crazy, 100 Days My Prince, Startup... Ngoài diễn xuất, anh lấn sân MC, tham gia chương trình thực tế 2 Days 1 Night.

Hiểu Nhân