Công ty đầu ngành vận tải dầu khí giảm mục tiêu lợi nhuận

PVTrans, công ty chiếm 100% thị phần vận chuyển dầu thô và khí LPG trong nước, đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay giảm còn 1.200 tỷ đồng.

Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans) mới công bố kế hoạch doanh thu hợp nhất năm nay tăng chưa đến 1% so với năm trước, lên 16.500 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm gần 10%, còn 1.200 tỷ đồng.

PVTrans có "truyền thống" đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng. Theo thống kê của VnExpress trong 5 năm gần nhất, công ty luôn đề ra mục tiêu năm sau thấp hơn năm trước, nhưng kết quả đều vượt gấp rưỡi hoặc gấp đôi.

Trong tài liệu gửi cổ đông trước phiên họp thường niên vào tháng sau, ban lãnh đạo PVTrans nhận định thị trường dầu mỏ sẽ duy trì trạng thái cân bằng tương đối mong manh, do biến động giá phụ thuộc đáng kể vào diễn biến kinh tế vĩ mô và các yếu tố địa chính trị. Xung đột ở Trung Đông gây gián đoạn tạm thời hoạt động khai thác, vận chuyển dầu mỏ và chuỗi cung ứng năng lượng. Điều này khiến giá dầu và chi phí vận tải quốc tế biến động mạnh.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo PVTrans cho rằng biến động giá năng lượng phát sinh từ các sự kiện địa chính trị thường mang tính chu kỳ và có thể dần ổn định khi xung đột được kiểm soát hoặc các bên có giải pháp ngoại giao. Công ty dự báo thị trường vận tải dầu thô, dầu sản phẩm và hóa chất năm nay tăng khoảng 1-2% so với năm trước. Riêng mảng vận tải hàng rời, nhu cầu dự báo suy giảm do tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, đặc biệt ở các nền kinh tế lớn như Mỹ và EU.

PVTrans được thành lập năm 2002 với nhiệm vụ chính là vận tải dầu khí, đặc biệt dầu thô. Theo số liệu công bố trên website, đội tàu của công ty hiện có 61 chiếc. Phần lớn trong số này là tàu hóa chất, tàu chở khí LPG và tàu hàng rời. Công ty có kế hoạch rót thêm khoảng 3.860 tỷ đồng trong năm nay để phát triển đội tàu.

PVTrans là một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng năng lượng quốc gia. Trong báo cáo thường niên công bố năm ngoái, công ty cho biết chiếm 100% thị phần vận chuyển dầu thô và khí LPG nội địa, phục vụ nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) và Nghi Sơn (Thanh Hóa). Bên cạnh đó, công ty vận chuyển khoảng 30% thị phần xăng dầu nội địa. Tổng doanh thu năm ngoái đạt 16.448 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.329 tỷ đồng.

PVTrans hiện giao dịch trên sàn chứng khoán TP HCM. Cổ phiếu vận động quanh vùng 21.000 đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, nhưng thấp hơn 25% so với đỉnh mới thiết lập đầu tháng 3.

Phương Đông