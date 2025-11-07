Công ty đất hiếm Mỹ lỗ nặng hơn vì dừng bán sang Trung Quốc

Hãng đất hiếm MP Materials (Mỹ) cho biết khoản lỗ quý III tăng lên do ngừng bán tinh quặng cho khách hàng Trung Quốc theo thỏa thuận với chính phủ Mỹ.

Ngày 6/11, MP Materials - công ty sở hữu mỏ đất hiếm duy nhất của Mỹ - cho biết lỗ 41,8 triệu USD trong quý III. Khoản lỗ này cao gần gấp 4 lần so với 11,2 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu giảm 15% về 53,6 triệu USD. Dù vậy, con số này vẫn cao hơn dự báo của FactSet là 53,2 triệu USD.

Kết quả này phản ánh quá trình chuyển dịch của công ty, từ phụ thuộc vào bán hàng cho nước ngoài đến tập trung trở thành hãng khai khoáng và xử lý đất hiếm lớn của Mỹ.

Mỏ đất hiếm MP Materials đang khai thác tại Mountain Pass, California (Mỹ). Ảnh: Reuters

Quý trước, MP dừng toàn bộ việc bán sản phẩm sang Trung Quốc, để tuân thủ thỏa thuận mới nhất với chính phủ về chuỗi cung ứng. Hồi tháng 7, họ ký thỏa thuận với Lầu Năm Góc về việc không bán ra sản phẩm này. Đổi lại, từ 1/10, cơ quan này sẽ đảm bảo giá sàn 110 USD một kg cho hai loại đất hiếm phổ biến nhất là neodymium và praseodymium.

MP Materials vì thế không ghi nhận doanh thu từ bán tinh quặng đất hiếm (rare earths concentrate). Đây là nguồn thu chính của họ vài năm qua.

CEO MP Materials Jim Litinsky cho biết căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khiến chính phủ phải đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ chốt. "Trong Chiến tranh Lạnh trước đây, Mỹ giành thắng lợi nhờ sức mạnh quân sự, được hậu thuẫn bởi tiềm lực kinh tế. Tình hình hiện đảo ngược. Tiềm lực kinh tế, thể hiện qua việc kiểm soát các vật liệu chủ chốt, công nghệ tiên tiến và chuỗi cung ứng tạo ra chúng lại là thước đo sức mạnh quốc gia", ông nói.

Litinsky cũng cho rằng nhiều đối thủ của họ sẽ không có khả năng cạnh tranh. "Đa số dự án được quảng cáo hiện nay sẽ không khả thi, dù với bất kỳ mức giá nào", ông giải thích.

Quý trước, MP ghi nhận 21,9 triệu USD doanh thu từ bán vật liệu cơ bản để sản xuất nam châm.

MP Materials cũng dự kiến sản xuất nam châm đất hiếm tại nhà máy ở Texas cuối năm nay. Để sản xuất nam châm, hãng phải xây thêm một cơ sở xử lý đất hiếm nặng. Công ty dự kiến đưa cơ sở này vào vận hành giữa năm 2026, sử dụng quặng khai thác tại mỏ ở California và mua từ các bên thứ ba. Họ đặt mục tiêu sản xuất 200 tấn dysprosium và terbium mỗi năm tại đây. Đây là 2 loại đất hiếm nặng để tạo ra nam châm.

Hà Thu (theo Reuters, WSJ)