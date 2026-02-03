Công ty đào vàng, bạc trong nước lãi gần 2.000 tỷ đồng

Tổng công ty Khoáng sản - TKV năm ngoái lãi kỷ lục hơn 2.000 tỷ đồng nhờ giá bán nhiều mặt hàng chủ lực như vàng, bạc, đồng tấm... tăng vọt.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico, mã chứng khoán: KSV) năm ngoái ghi nhận doanh thu lũy kế 14.400 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ và xác lập mức cao nhất từ trước đến nay. Biên lợi nhuận gộp giai đoạn này đạt 25%, tức cứ thu 100 đồng thì lãi 25 đồng trước khi trừ các khoản chi phí như lãi vay, lương thưởng nhân viên...

Vimico báo lãi trước thuế hơn 2.540 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu 1.000 tỷ đồng được thông qua trước đó. Trừ thuế, công ty lãi ròng xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước và là kỷ lục mới trong lịch sử ba thập kỷ hoạt động.

Vimico tiền thân là Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, được thành lập năm 1995. Họ là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và đang niêm yết trên sàn Hà Nội. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò địa chất và khai thác các loại khoáng sản như vàng, bạc, bạch kim, đồng, nhôm, sắt, titan...

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ban lãnh đạo Vimico cho biết lợi nhuận năm 2025 tăng mạnh nhờ giá bán bình quân các mặt hàng chính đều cải thiện so với năm trước.

Ví dụ, giá bán vàng đạt 2,55 tỷ đồng một kg, tăng gần 756 triệu đồng. Giá bạc cũng tăng 4,3 triệu một kg, lên trên 22 triệu đồng. Đồng tấm, một trong những mặt hàng chủ lực của công ty, ghi nhận mức tăng mạnh 32 triệu, lên 262 triệu đồng một tấn.

Tại hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo cho biết năm ngoái sản lượng vàng đạt 918 kg, đồng tấm hơn 31.200 tấn và tinh quặng đồng hơn 64.200 tấn. Theo ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng giám đốc Vimico, hoạt động đối mặt không ít khó khăn như nguồn nguyên liệu tại một số đơn vị không ổn định, do điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão cũng ảnh hưởng đến công trường khai thác, dây chuyền sản xuất và làm hư hại nhiều tài sản của nhiều đơn vị trực thuộc tại Cao Bằng, Thái Nguyên và Lào Cai.

Vimico dự kiến năm nay doanh thu hợp nhất đạt 13.842 tỷ đồng và lợi nhuận 2.042 tỷ đồng. Công ty dự đoán thị trường khoáng sản diễn biến khó lường, giá nguyên liệu đầu vào biến động mạnh và điều kiện khai thác càng sâu càng nghèo về hàm lượng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Vimico (KSV) thường biến động theo diễn biến thị trường kim loại quý trong nước và thế giới. Cổ phiếu này mở cửa phiên giao dịch ngày 2/2 quanh 207.000 đồng, tăng khoảng 130% so với một tháng trước.

Hồi đầu tháng, KSV có chuỗi tăng trần 5 phiên liên tục. Ban lãnh đạo khi đó giải thích rằng biến động này là do cung cầu của thị trường chứng khoán và quyết định mua bán cổ phiếu của nhà đầu tư nằm ngoài kiểm soát của công ty. Họ cho biết các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không có biến động nào đặc biệt.

Phương Đông