Công ty của bầu Đức đặt kế hoạch lãi kỷ lục 4.200 tỷ đồng

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu lãi 4.200 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, nhờ tái cơ cấu phát huy hiệu quả và nhiều cây trồng bước vào kỳ thu hoạch.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị vừa công bố, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lãi cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp, gần gấp đôi kết quả năm trước, phản ánh kỳ vọng biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện khi công ty đẩy mạnh các mảng nông nghiệp chủ lực.

Trên cơ sở kết quả thực tế, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông năm 2027 phương án chia cổ tức 500 đồng một cổ phiếu, đồng thời tiếp tục tái đầu tư vào các mảng chủ lực.

Nền tảng cho kế hoạch này đến từ đà tăng trưởng trong năm 2025. Doanh thu thuần đạt 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng, tăng gấp đôi và lập kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Dòng tiền cũng cải thiện rõ rệt. Tại ngày 31/12/2025, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 680 tỷ đồng, tăng hơn bốn lần so với cuối năm trước. Tổng tài sản ngắn hạn đạt 8.802 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 7.292 tỷ đồng, còn hàng tồn kho ở mức 753 tỷ đồng.

Vườn sầu riêng tại lào của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAG

Song song với việc củng cố tài chính, HAGL tiếp tục xử lý nghĩa vụ nợ. Doanh nghiệp đã điều chỉnh thời gian đáo hạn lô trái phiếu phát hành năm 2016 - nhóm A từ 30/12 về 26/3, sớm hơn khoảng 9 tháng. Trước đó, công ty đã thanh toán 700 tỷ đồng vào ngày 23/1, gồm 280 tỷ đồng gốc và 420 tỷ đồng lãi. Sau khoản này, còn khoảng 1.577 tỷ đồng tiền lãi chưa thanh toán, với lãi suất khoảng 7,7% một năm, bao gồm phần lãi tồn đọng.

Ở phía hoạt động, HAGL đang tăng tốc mở rộng nông nghiệp theo hướng quy mô lớn và giá trị cao. Doanh nghiệp đặt kế hoạch trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng trong năm 2026, đồng thời đầu tư hệ thống chế biến gồm 4 nhà máy cà phê chế biến ướt và một nhà máy chiết xuất.

Tầm nhìn dài hơn, công ty hướng tới phát triển 20.000 ha cà phê vào năm 2028, kỳ vọng mang về hơn 700 triệu USD doanh thu mỗi năm, qua đó trở thành doanh nghiệp quản lý vùng trồng cà phê lớn nhất thế giới.

Diễn biến trên thị trường cho thấy sự đồng thuận từ lãnh đạo. Từ đầu tháng 3, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai liên tục mua thêm cổ phiếu HAG. Sau khi hoàn tất mua 5 triệu cổ phiếu, ông tiếp tục đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất, lượng nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 314 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 24,77% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/3 đến 24/4 theo phương thức khớp lệnh.

Việc đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục, trong bối cảnh tài chính dần lành mạnh và chiến lược mở rộng rõ ràng, cho thấy HAGL đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, khả năng hoàn thành kế hoạch vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá nông sản và tiến độ triển khai các dự án trong thời gian tới.

Thi Hà