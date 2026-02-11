Công ty chứng khoán liên quan ông Nguyễn Đức Thụy bán cổ phiếu giá 30.000 đồng

LPBS, công ty chứng khoán do ông Nguyễn Đức Thụy và gia đình nắm gần 35% vốn, mới chốt giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là 30.000 đồng.

Công ty Chứng khoán LPBank (LPBS) chào bán lần đầu ra công chúng tối đa 141,8 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 11% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.

LPBS chốt giá 30.000 đồng mỗi cổ phiếu, đồng nghĩa thu khoảng 4.256 tỷ đồng nếu thương vụ IPO này thành công. Công ty dự kiến dành nửa số tiền để đầu tư giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi. 45% bổ sung vốn cho vay ký quỹ, còn lại 5% cho tự doanh và vốn lưu động.

LPBS là công ty chứng khoán đầu tiên công bố kế hoạch chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay. Trước đó, trong vài tháng cuối năm ngoái, ngành chứng khoán chứng kiến loạt doanh nghiệp lớn gồm Techcombank Securities, VPBankS và VPS chào bán và niêm yết trên sàn TP HCM. Cả ba ghi nhận khối lượng cổ phiếu đặt mua vượt xa kế hoạch. Trong số này có thương vụ hơn 26.000 nhà đầu tư tham gia - con số hiếm thấy tại Việt Nam.

Giá chào bán của LPBS thấp hơn so với ba công ty cùng ngành. VPS và VPBankS lần lượt chốt giá 60.000 đồng và 33.900 đồng, nhưng sau vài tháng niêm yết giảm còn 45.500 đồng và 28.000 đồng. Techcombank Securities là trường hợp khả quan nhất khi IPO 46.800 đồng mỗi cổ phiếu và hiện thị giá tăng lên 55.500 đồng.

Ông Nguyễn Đức Thụy - cổ đông nắm 4,95% vốn LPBS. Ảnh: Phương Đông

LPBS dự kiến chào bán từ quý I đến quý II. Nhà đầu tư không bị hạn chế chuyển nhượng. Công ty lên kế hoạch niêm yết trên sàn TP HCM ngay sau đó. Trước đây, doanh nghiệp thường mất 3-6 tháng để hoàn tất thủ tục niêm yết sau khi IPO, nhưng quy định mới giúp rút ngắn thời gian này chỉ còn 30 ngày để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư.

LPBS tiền thân là Công ty Chứng khoán Viettraninmex, được thành lập năm 2009. Công ty đổi sang tên hiện tại vào tháng 9/2023 và đang có vốn điều lệ 12.688 tỷ đồng. Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ nâng lên 14.086 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Thụy, Quyền tổng giám đốc ngân hàng Sacombank, cuối tháng trước thông báo nhận chuyển nhượng để sở hữu 4,95% vốn tại LPBS. Ông và con trai nắm tổng cộng 30% tại đây.

Phương Đông