Công ty chứng khoán dự báo trái chiều về phiên cuối tuần

Thử thách phiên cuối tuần

Chứng khoán biến động mạnh trong phiên đáo hạn hợp đồng tương lai VN30 tháng 5 với điểm nhấn là nhịp tăng nhanh trong phiên ATC của cả thị trường cơ sở và phái sinh.

Mọi xu hướng trong nửa đầu phiên chiều đã bị đảo ngược chỉ trong 15 phút trước khi đóng cửa. Dòng tiền tăng nhanh khiến đà giảm trước đó trở thành nhịp tăng dựng đứng. 24 mã bluechip tăng giá, trong đó nhiều cổ phiếu ngân hàng như EIB, HDB, TCB... bật mạnh lên trần và cận trần vào cuối phiên.

VN-Index chốt phiên tăng gần 10 điểm lên 862,73 điểm. Thanh khoản thị trường đẩy lên hơn 6.300 tỷ đồng, tăng cao so với phiên trước. Bất thường trong phiên ATC do đáo hạn hợp đồng tương lai là điều được giới phân tích dự báo, nhưng diễn biến tăng trần và chênh lệch basis dương tới gần 50 điểm so với thị trường cơ sở trong phiên 21/5 là điều ít ngờ tới.

Diễn biến này khiến nhận định của các công ty chứng khoán phân hoá thành hai nhóm đối lập. Bên thận trọng cho rằng xu hướng tăng điểm ngắn hạn được duy trì, nhưng bước vào vùng kháng cự mạnh 860-880 điểm khiến thị trường đối mặt nguy cơ điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Đây là giai đoạn VN-Index không còn nhiều dư địa tăng trưởng nên nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng cổ phiếu vừa phải, quan sát chốt lời khi gần đến mục tiêu.

"Nhiều khả năng chỉ số sẽ bước vào một nhịp điều chỉnh ngắn hạn với vùng hỗ trợ là 780 – 810 điểm", nhóm phân tích Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) dự báo.

Ở chiều ngược lại, không ít chuyên gia cho rằng VN-Index đã xác nhận xu hướng tăng bởi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Việc nắm giữ cổ phiếu trong danh mục và tập trung vào nhóm dẫn dắt được khuyến nghị. Nếu không có khẩu vị mạo hiểm, nhà đầu tư nên hạn chế mở các vị thế mới trừ trường hợp chỉ số vượt qua thành công vùng kháng cự 860-880.

Với nhận định lạc quan hơn, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự đoán chỉ số tiếp tục hướng về vùng 880 điểm trong phiên hôm nay. Thị trường có thể phân hoá và dòng tiền chủ yếu dồn vào các cổ phiếu vốn hoá lớn thuộc họ Vingroup, ngân hàng...