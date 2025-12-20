Công ty cho thuê xe 'đặt cược vào Elon Musk' bên bờ vực phá sản

MisterGreen, doanh nghiệp 17 năm tuổi của Hà Lan đặt cược tất tay vào Elon Musk với phương châm “chỉ cho thuê xe Tesla”, đang bên bờ vực phá sản.

Trang tin xe điện Electrek và đài phát thanh địa phương NBR thông tin việc MisterGreen sắp ngừng hoạt động. Họ nổi tiếng với đội xe "chỉ Tesla" cùng những dự đoán táo bạo về tương lai taxi tự lái. Thời kỳ đỉnh cao, lượng xe cho thuê của họ lên tới 4.500 chiếc.

Trong thư gửi tới các nhà đầu tư, MisterGreen thông báo bán hoạt động kinh doanh của họ tại Hà Lan và Bỉ cho Rebel Lease, thuộc tập đoàn Kroymans Leasing. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào Quý I tới.

Các xe tại Đức sẽ được bán cho tập đoàn Van Mossel Autolease, cũng dự kiến hoàn tất giao dịch vào đầu năm 2026. Ngày 19/12, Van Mossel Autolease xác nhận thông tin trên, thêm chi tiết thương vụ gồm hoạt động mua lại danh mục 250 khách hàng cùng 600 xe Tesla tại Đức.

Mark Schreurs, đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành MisterGreen, tại lễ khai trương trạm sạc nhanh đầu tiên dành cho xe điện. Ảnh: ANP

MisterGreen thành lập năm 2008 tại Hà Lan, bởi hai người bạn Florian Minderop và Mark Schreurs. Florian Minderop, CEO MisterGreen, sinh ra ở quốc gia dầu mỏ Venezuela, ôm giấc mơ rằng thế giới sẽ tốt đẹp và xanh hơn khi mọi người chuyển đổi sang xe điện.

Thuở đầu chưa có ôtô điện, họ bắt đầu bằng việc cho thuê xe máy điện từ Đài Loan (Trung Quốc). Chiếc ôtô điện đầu tiên họ cho thuê thuộc dòng Nissan Leaf, vào năm 2011, với phạm vi hoạt động 100 km trong bối cảnh Hà Lan chưa có công nghệ sạc nhanh.

Họ biết đến Elon Musk qua bộ phim "Sự trả thù của xe điện" (Revenge of the Electric Car), tác phẩm được ra mắt vào Ngày Trái Đất cùng năm đó. Đến năm 2013, Tesla mở rộng hoạt động sang Hà Lan. Họ là doanh nghiệp đầu tiên mua xe của Elon Musk, với số lượng 100 chiếc.

Trên chương trình đối thoại năm 2022 với Herbert Ong, một Youtuber chuyên phân tích cổ phiếu Tesla, Minderop kể lại chuyện dàn lãnh đạo MisterGreen đã gặp trực tiếp Elon Musk tại Hà Lan. Họ cược với Musk rằng nếu họ bán được 250 chiếc xe tại thị trường này, tám người trong dàn lãnh đạo sẽ sang thăm nhà máy Tesla tại Mỹ và nhận phần thưởng một chiếc Model S. Kết quả MisterGreen đã thắng.

Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla, tại hội nghị Viva Technology tổ chức ở trung tâm triển lãm Porte de Versailles, Paris, Pháp, ngày 16/6/2023. Ảnh: Reuters

Việc chỉ cho thuê Tesla kéo theo rủi ro. Năm qua, hãng xe này chịu thiệt hại nhiều về uy tín do CEO tham gia chính trường, sát cánh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thêm vào đó, thị trường xe điện Hà Lan trì trệ khi chính phủ ngưng ưu đãi, không còn được miễn thuế đường bộ. Nguồn cung thị trường xe cũ cũng tăng mạnh khi loạt xe Tesla hết hạn thuê vào năm ngoái, trong khi hãng này dùng chiêu giảm giá xe mới để kích cầu từ năm 2023.

Cũng trong năm 2023, giá trị tài sản của MisterGreen giảm 41,3 triệu euro bởi xe Tesla mất giá. Đến cuối năm 2024, họ tạm dừng trả lãi cho trái chủ thứ cấp - những nhà đầu tư nhỏ lẻ đã rót 20 triệu euro qua nền tảng DuurzaamInvesteren. Theo NBR, công ty đã âm thầm bán đấu giá các xe Tesla nhằm trả nợ ngân hàng.

Electrek nhận định sự sụp đổ tài chính của công ty làm nổi bật mối nguy khi tin vào tuyên bố của Elon Musk, cho rằng xe Tesla sẽ trở thành "tài sản tăng giá" nhờ khả năng tự lái hoàn toàn (FSD) hồi năm 2019.

Trong báo cáo thường niên 2022, MisterGreen thừa nhận việc chỉ cho thuê xe Tesla của họ được thúc đẩy bởi quan niệm rằng xe Tesla đạt chất lượng cao nhất trên thị trường (về pin, cập nhật phần mềm, hiệu suất và phạm vi hoạt động, mạng lưới sạc và tốc độ). Thêm vào đó, họ cũng tin phần cứng và phần mềm của xe đã sẵn sàng cho xe tự lái trong tương lai.

Họ dự báo rằng nhu cầu thị trường với xe Tesla rất lớn, và những chiếc xe đã mua sẽ có giá trị tốt hơn về sau.

Tuy nhiên, thực tế ngược lại. Xe Tesla mất giá nhanh hơn mức trung bình của ngành, bởi quyết định giảm giá của hãng nhằm duy trì nhu cầu. Thực tế, họ chưa bao giờ thực hiện lời hứa rằng các bản cập nhật phần mềm sẽ giúp xe tự lái không cần giám sát.

Với người mua, Tesla rẻ hơn là tin tốt. Nhưng với chủ sở hữu hoặc các công ty cho thuê đang nắm giữ hàng nghìn chiếc, đó là án tử.

MisterGreen đã phát hành trái phiếu để mua xe Tesla, nhưng họ không thể trả nợ kể từ năm ngoái. Hiện chưa rõ bao nhiêu tiền của các nhà đầu tư đã bị mất trắng vì vụ "đặt cược tất tay" này, nhưng con số ước tính lên đến hàng chục triệu đô la.

"Nếu bạn mua một chiếc Tesla với giá 50.000 USD vào năm 2022, kỳ vọng tăng giá lên 100.000 USD, bạn có thể sẽ thất vọng. Còn nếu bạn mua 4.000 chiếc Tesla bằng tiền đi vay, bạn chính là ‘MisterGreen’", Electrek ví von.

Florian Minderop và Mark Schreurs chưa phản hồi về các thông tin liên quan đến nguy cơ phá sản của doanh nghiệp.

Bảo Bảo (theo Electrek, NBR)