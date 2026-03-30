Công ty bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch đặt mục tiêu năm nay lãi kỷ lục

Vietcap, công ty chứng khoán do bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch, kỳ vọng năm nay lãi 2.300 tỷ đồng dù dự đoán tình hình kinh doanh khó khăn hơn trước.

Tại phiên họp thường niên chiều 30/3, bà Nguyễn Thanh Phượng nói Vietcap năm nay "mạnh dạn đề xuất" kế hoạch kinh doanh tham vọng. Cụ thể, công ty dự tính doanh thu 6.525 tỷ đồng và lãi trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 41% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây là mức cao nhất trong gần 20 năm hoạt động. Quý đầu năm, Vietcap ước đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 13% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 17% mục tiêu.

Bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT Vietcap. Ảnh: Vietcap

Phản hồi lo ngại của nhiều cổ đông về con số tăng vọt, lãnh đạo Vietcap cho biết kế hoạch lợi nhuận ban đầu dao động 1.800-2.000 tỷ đồng, tăng khoảng 20%. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, công ty mới trình cổ đông "kế hoạch dũng cảm" và quyết tâm rất cao để hoàn thành, theo lời Phó chủ tịch HĐQT Đinh Quang Hoàn.

Kế hoạch được Vietcap tính toán dựa trên dự báo thị trường chứng khoán tiếp tục vận động tích cực. Nhận định về thị trường năm nay, bà Nguyễn Thanh Phượng cho rằng nhà đầu tư đang đón nhận các thông tin tăng trưởng kinh tế vĩ mô với tinh thần phấn khởi. Bà dự báo thị trường chứng khoán có thể duy trì đà tăng nhờ nội lực của nền kinh tế và dòng vốn ngoại quay lại khi Việt Nam được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.

Theo bà Phượng, quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô và giảm sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào vốn vay ngân hàng sẽ tạo cơ hội cho thị trường vốn (cổ phiếu, trái phiếu) phát triển. Bên cạnh đó, nỗ lực từ cơ quan điều hành để nâng hạng thị trường chứng khoán, hình thành trung tâm tài chính quốc tế, cụ thể hóa quy định về thuế cho nhà đầu tư nước ngoài... cũng hút thêm vốn ngoại trong dài hạn.

"Các công ty chứng khoán như chúng ta còn rất nhiều cơ hội", bà Phượng trả lời khi nhà đầu tư lo ngại về khó khăn và áp lực cạnh tranh trong thời gian tới.

Bà Tôn Minh Phương, Tổng giám đốc Vietcap, thừa nhận chiến sự tại Trung Đông có thể khiến kế hoạch kinh doanh năm nay gặp thách thức. Tuy nhiên, công ty chưa có ý định điều chỉnh giảm kế hoạch này.

Để trấn an cổ đông, ban lãnh đạo nhắc lại diễn biến khi thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi thông tin thuế quan từ Tổng thống Donald Trump nhưng công ty vẫn vượt xa mục tiêu tăng trưởng. Cụ thể, năm ngoái, Vietcap ghi nhận doanh thu 5.020 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.629 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 50% so với cùng kỳ, đồng thời cao hơn kế hoạch khoảng 15%.

Ngoài chỉ tiêu tài chính, bà Phương cho biết công ty còn đặt mục tiêu năm nay tiếp tục dẫn đầu về môi giới tổ chức nước ngoài và giữ vị trí thứ tư thị phần môi giới trên sàn TP HCM.

Trong bối cảnh mảng môi giới chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt, bà Phương cho biết hoạt động đầu tư sẽ đóng góp tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận nhiều hơn, khoảng 30-40%, thay vì 25-26% như các năm trước. Đối với mảng cho vay, công ty định hướng tận dụng nguồn vốn rẻ thông qua các khoản vay hợp vốn nước ngoài.

Công ty cũng kỳ vọng năm nay hoạt động chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), huy động vốn, thoái vốn và mua bán sáp nhập sôi động hơn. Cơ cấu các thương vụ dự kiến đa dạng về ngành nghề, thay vì tập trung vào nhóm chứng khoán như năm ngoái. Hiện giá trị các thương vụ IPO do Vietcap tư vấn dao động 400-500 triệu USD, bên cạnh nhiều thương vụ đang trong giai đoạn đàm phán.

Phương Đông