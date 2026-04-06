Công trình giao thông trọng điểm nguy cơ đội vốn cả chục nghìn tỷ đồng

Bộ Xây dựng nhận định nếu giá nhiên liệu tăng gấp đôi so với tháng 2 thì chi phí xây dựng các công trình giao thông trọng điểm tăng khoảng 42.300 tỷ đồng.

Trong báo cáo Chính phủ về tác động của biến động giá xăng dầu tới tình hình đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết cả nước có 44 dự án trọng điểm đang triển khai với tổng đầu tư khoảng 569.000 tỷ đồng.

Kịch bản xấu nhất, nếu giá nhiên liệu tăng 100% so với tháng 2 do xung đột Trung Đông, dự toán công trình giao thông có thể đội vốn xấp xỉ 16%. Chi phí xây dựng các dự án giao thông trọng điểm ước tăng 42.300 tỷ đồng, gây áp lực rất lớn lên ngân sách.

Bộ Xây dựng tính toán trong tháng 3, giá xăng E5 A92 trung bình là 23.793 đồng/lít, tăng 26%; giá dầu diesel 0,05S là 29.399 đồng/lít, tăng 57% so với tháng 2. Với mức biến động này, dự toán xây dựng các công trình tăng từ 1,91% đến 8% tùy loại hình. Trong đó, công trình giao thông chịu ảnh hưởng nặng nhất với mức tăng 8%, tiếp đến là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng 4,5%. Các nhóm hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp chịu tác động thấp hơn, quanh mức 1,9-2,5%.

Đà tăng của nhiên liệu đã tạo áp lực dây chuyền lên giá thành sản xuất và chi phí vận chuyển của hầu hết vật liệu xây dựng. Cụ thể, giá xi măng tăng hơn 7%; thép tăng trên 2%; gạch lát tăng gần 5%. Các loại vật liệu khai thác như cát, đá, gạch xây ghi nhận mức tăng mạnh từ 13 đến 23%, tăng cao nhất là nhựa đường gần 32%. Đà tăng giá vật liệu xây dựng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Công trường thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh qua Lạng Sơn, Cao Bằng tháng 12/2025. Ảnh: Anh Duy

Nguyên vật liệu tăng giá khiến các nhà thầu có tâm lý e dè, thi công cầm chừng, nhất là với các dự án hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo đơn giá cố định, gây ảnh hưởng tiến độ dự án. Vì việc điều chỉnh hợp đồng cần có thời gian để các bên phân tích đánh giá mức độ tác động do biến động giá.

Nhận diện xung đột Trung Đông có nguy cơ kéo dài, ảnh hưởng đến giá xăng dầu, Bộ Xây dựng kiến nghị các địa phương chủ động cân đối nguồn lực, ưu tiên hoàn thành dự án hạ tầng trọng điểm. Chính quyền tỉnh chỉ đạo nghiêm việc cập nhật giá vật liệu phù hợp với thực tế thị trường.

Các địa phương cần kiểm soát chặt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ hay thổi giá, Bộ Xây dựng yêu cầu.

Đối với các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án, Bộ đề nghị kiểm soát chặt chi phí, chủ động đánh giá tác động để có phương án sử dụng chi phí dự phòng hiệu quả. Đặc biệt, các đơn vị cần rà soát kỹ hợp đồng đang thực hiện, nhất là hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định, để kịp thời phối hợp với nhà thầu xử lý vướng mắc, đảm bảo thi công liên tục, không để dự án bị gián đoạn do biến động giá.

Đoàn Loan