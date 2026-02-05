Công tố viên gốc Việt bức xúc vì quá tải khi làm việc cho ICE

Công tố viên Julie Le gây chú ý khi bày tỏ nỗi bức xúc trước tòa vì phải xử lý hàng loạt vụ người nhập cư kiện đặc vụ ICE ở Minnesota.

Trong phiên điều trần liên quan đến nhập cư ngày 3/2 tại tòa án liên bang ở St. Paul, bang Minnesota, thẩm phán Jerry Blackwell chất vấn công tố viên Julie Le về lý do bà và các đồng nghiệp liên tiếp phớt lờ lệnh của ông yêu cầu trả tự do cho người nhập cư bị đặc vụ liên bang bắt trái phép trong chiến dịch truy quét của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

"Ngài muốn tôi làm gì? Hệ thống này thật tồi tệ. Công việc này thật tồi tệ. Và tôi đang gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của ngài", bà nói với thẩm phán Blackwell.

Bà Le, người gốc Việt 47 tuổi, từng làm luật sư cho ICE và hồi tháng 1 tình nguyện gia nhập phòng công tố liên bang ở Minnesota nhằm xử lý loạt đơn kiện của người nhập cư bị đặc vụ ICE bắt. Trong vài tuần tiếp theo, bà phải đảm nhận khoảng 90 vụ kiện như vậy.

Trước tòa, công tố viên Le bức xúc nói rằng bà và các đồng nghiệp tại phòng công tố Minnesota đã hoàn toàn quá tải với khối lượng công việc khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn ở bang này.

Bà thậm chí còn nói rằng "ước gì mình bị kết tội coi thường tòa, để có thể ngủ một giấc trọn vẹn".

Công tố viên liên bang Mỹ gốc Việt Julie Le. Ảnh: Aberrant Law

Thẩm phán Blackwell nói quá tải công việc không thể là lý do để phớt lờ lệnh tòa, đề cập đến tình trạng người nhập cư bị giam thêm nhiều ngày, ngay cả khi thẩm phán đã ký lệnh thả.

Trong một trường hợp, tòa đã ra lệnh thả vô điều kiện một người đàn ông, nhưng chính phủ lại áp thêm các điều kiện không có trong lệnh, ông Blackwell nói.

Bà Le đáp lại rằng việc cố gắng sửa lại điều này "rất khó", khẳng định bà đã nhiều lần nhắc các quan chức ICE chấp hành lệnh tòa, thậm chí còn "liên tục gửi email bằng cỡ chữ to, dọa nêu tên trong hồ sơ nộp tòa".

"Tôi không có nút bấm thần kỳ để khắc phục một hệ thống bị hỏng. Tôi không có quyền lực hay tiếng nói để làm điều này", công tố viên Le trả lời, thêm rằng bà không được đào tạo hay được chỉ đạo đầy đủ trong nhiệm vụ ở Minnesota và muốn xin nghỉ nhưng không tìm được người thay thế.

Truyền thông Mỹ mô tả phiên tòa là "một màn vỡ trận". Bà Le và phòng công tố liên bang ở Minnesota chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Truyền thông Mỹ cùng ngày dẫn nguồn thạo tin cho biết bà Le đã đình chỉ công việc công tố viên sau phiên tòa. Hiện chưa rõ bà có bị mất công việc luật sư cho ICE hay không.

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa (DHS) Tricia McLaughlin cho biết Le là "công tố viên đang trong giai đoạn thử việc" và chỉ trích các phát ngôn của bà là "thiếu chuyên nghiệp", song không xác nhận thông tin cho thôi việc bà Le.

Đức Trung (Theo CBS News, AP, Politico)