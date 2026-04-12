Đại học Quốc tế công bố công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp

Năm 2026, trường Đại học Quốc tế tuyển 2.300 sinh viên, 99% được xét bằng cách kết hợp nhiều đầu điểm thay vì riêng biệt như các năm trước.

1% chỉ tiêu còn lại được trường Đại học Quốc tế (IU) tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đề án được trường công bố ngày 11/4.

Với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, thi đánh giá năng lực. Tất cả đầu điểm được quy về thang 100 trước khi xét tuyển. Công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp của trường Đại học Quốc tế năm 2026 như sau:

Điểm xét tuyển = (k1 x Điểm thi THPT quy đổi) + (k2 x Điểm thi đánh giá năng lực quy đổi) + (k3 x Điểm học bạ quy đổi) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó, k1, k2, k3 là trọng số điểm từng thành phần, sẽ được trường công bố sau. Nếu thí sinh thiếu một hoặc nhiều thành phần điểm, trường áp dụng các hệ số quy đổi tương ứng để xét tuyển. Cụ thể như sau:

Diện Công thức tính điểm học lực Ghi chú 1. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026 Có điểm thi đánh giá năng lực k1 x THPT + k2 x điểm đánh giá năng lực + k3 x học bạ Không có điểm thi đánh giá năng lực k1 x THPT + k2 x (hệ số 3 x THPT) + k3 x học bạ Các hệ số quy đổi trong trường hợp thiếu điểm thành phần:

- Hệ số quy đổi từ điểm đánh giá năng lực sang THPT: hệ số 1 = 1.28.

- Hệ số quy đổi từ điểm đánh giá năng lực sang học bạ: hệ số 2= 1.31.

- Hệ số quy đổi từ điểm THPT sang đánh giá năng lực: hệ số 3 = 0.78.

- Hệ số quy đổi từ điểm THPT sang học bạ: hệ số 4 = 1.02.

- Hệ số quy đổi từ điểm Học bạ sang THPT: hệ số 5 = 1 2. Thí sinh tốt nghiệp THPT 2025 trở về trước Có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và điểm đánh giá năng lực

2026 k1 x THPT + k2 x điểm đánh giá năng lực+

k3 x (hệ số 4 x THPT) Chỉ có điểm thi tốt

nghiệp THPT 2026 k1 x THPT + k2 x (hệ số 3 x THPT) +

k3 x (hệ số 4 x THPT) Chỉ có điểm thi

đánh giá năng lực 2026 k1 x (hệ số 1 x điểm đánh giá năng lực)+ k2 x điểm đánh giá năng lực

+ k3 x (hệ số 2 x điểm đánh giá năng lực) 3. Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài k1 x (hệ số 5 x học bạ)+ k2 x phỏng vấn + k3 x học bạ

Bảng quy đổi IELTS và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm xét tuyển môn Tiếng Anh của trường Đại học Quốc tế như sau:

IELTS

Academic TOEFL

iBT TOEIC Cambridge CEFR Điểm

quy

đổi Nghe & Đọc Nói & Viết >=7.0 >=94 >=850 >=310 >=185 C1 - C2 10 6.5 79 - 93 785 - 845 280 - 300 176 - 184 B2+ 9.5 6.0 60 - 78 650 - 780 250 - 270 169 - 175 B2 9 5.5 46 - 59 550 - 645 200 - 240 160 - 168 B1+ 8.5 5.0 35 - 45 450 - 545 160 - 190 154 - 159 B1 8

Điểm cộng dự kiến áp dụng cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh, giải thưởng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học các cấp. Điểm ưu tiên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển năm 2026 của trường Đại học Quốc tế

Năm ngoái, IU tuyển 2.000 sinh viên bằng các phương thức: Tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM. Trường lấy điểm chuẩn thi tốt nghiệp từ 23,44 đến 28,17 theo thang 30 điểm.

Học sinh trường THPT Chi Lăng, Gia Lai, tìm hiểu ngành nghề tại trường Đại học Quốc tế, ngày 15/1.

Lệ Nguyễn