Công nương Meghan lên tiếng về cái chết của Floyd

Công nương Anh Meghan mô tả những gì xảy ra ở Mỹ sau cái chết của George Floyd là "vô cùng đau đớn" và cô cảm thấy phải lên tiếng.

Trong video về lễ tốt nghiệp trực tuyến ở trường cấp hai cũ ở Los Angeles hôm 4/6, Meghan cho hay cô cảm thấy căng thẳng khi nói về vấn đề này và đã suy nghĩ suốt tuần qua. Cuối cùng, cô quyết định rằng "sai lầm duy nhất là không nói gì", vì nhớ lại lời khuyên của một giáo viên năm 15 tuổi rằng "hãy luôn nhớ đặt nhu cầu của người khác lên trên nỗi sợ hãi của bạn".

"Vì George Floyd đáng được sống, Breonna Taylor đáng được sống và Philando Castile cũng đáng được sống, còn rất nhiều những người khác như thế mà chúng ta biết tên hay không biết", cô nói, đề cập đến những người da màu chết dưới tay cảnh sát Mỹ.

Meghan Markle nói về một bộ phim tài liệu trên kênh Disney hồi tháng 4. Ảnh: Disney

Nhớ lại các cuộc bạo loạn sắc tộc ở Los Angeles năm 1992, Meghan cho hay khi đó cô mới 11-12 tuổi.

"Tôi nhớ lệnh giới nghiêm, nhớ lúc vội vã trở về nhà và khi đi trên đường thấy tro bụi rơi từ trên trời xuống và ngửi thấy mùi khói, tôi nhìn thấy cột khói bốc lên khỏi các tòa nhà, mọi người tháo chạy và cướp bóc", Meghan kể. "Tôi nhớ mình nhìn thấy những người đàn ông sau xe bán tải cầm súng ngắn và súng trường. Tôi nhớ mình trốn vào nhà và cái cây ở đó bị đốt cháy. Những ký ức ấy vẫn chưa thể quên".

Meghan nói cô cảm thấy tiếc khi thanh thiếu niên Mỹ phải lớn lên trong một thế giới nơi tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại. Cô kêu gọi họ đóng góp vào quá trình "tái thiết" đất nước và khi họ bước sang tuổi 18, được đi bỏ phiếu, họ "có thể dùng tiếng nói của mình theo cách mạnh mẽ hơn".

"Tôi biết rằng các bạn hiểu người da màu cũng đáng được sống, vì thế tôi rất háo hức về những gì các bạn sẽ làm trên thế giới", cô nói.

Meghan, 38 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, có bố là người da trắng, còn mẹ là người da màu. Cô từng là diễn viên ở Mỹ trước khi kết hôn với Hoàng tử Anh Harry. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã rút khỏi hoàng gia Anh, chuyển đến California "làm việc để độc lập về tài chính" từ ngày 31/3.

George Floyd tử vong sau khi bị một cảnh sát ghì gáy trong gần 9 phút hôm 25/5 ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Cái chết của anh đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ để đòi công lý và bình đẳng sắc tộc.

Bác sĩ pháp y hạt Hennepin hôm 1/6 tuyên bố Floyd chết vì "ngừng tim phổi do tác động kết hợp của việc bị nhân viên thực thi pháp luật khống chế và ghì gáy", khẳng định cái chết là "một vụ giết người". Cùng ngày, luật sư của gia đình Floyd cho biết kết quả khám nghiệm tử thi độc lập do gia đình ủy nhiệm xác định nguyên nhân tử vong là "ngạt thở do sức đè liên tục".

Derek Chauvin, cảnh sát ghì chân lên cổ Floyd, bị nâng cáo buộc lên tội giết người cấp độ hai, trong khi ba đồng nghiệp tham gia khống chế Floyd cũng bị truy tố tội hỗ trợ và tiếp tay cho giết người cấp độ hai, hỗ trợ và tiếp tay cho ngộ sát.

Anh Ngọc (Theo Guardian)