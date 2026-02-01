Công nhân dệt may nhận thưởng Tết tới 'tháng lương 15'

Nhiều doanh nghiệp dệt may thưởng Tết 2 tháng lương, thậm chí chi thêm “tháng 15”, trả sớm và tăng quà tặng để người lao động mua sắm, về quê.

Chiều 29/1, các phân xưởng của Công ty may Tân Đệ, tỉnh Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên, rộn ràng tiếng "ting ting" báo tiền thưởng Tết ba tháng lương về tài khoản công nhân. Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Tân Đệ, cho biết thời điểm đó các chuyền may tạm ngừng trong chốc lát vì công nhân phấn khích vỗ tay reo mừng. Thưởng Tết năm nay vượt trội khi mỗi người nhận đủ tháng lương 13, 14, 15, nhiều hơn dịp Tết Ất Tỵ một tháng. "Tiền thưởng theo từng vị trí song người thấp nhất nhận được 15 triệu", ông nói.

Quà Tết được chằng buộc chắc chắn cho công nhân mang về. Ảnh: Tân Đệ

Doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu này có 9 nhà máy trên địa bàn Hưng Yên, thu hút khoảng 16.000 lao động làm việc. Tiền được chuyển vào tài khoản trước Tết ba tuần để người lao động mua sắm sớm, tránh đắt đỏ những ngày cận Tết và chủ động sắp xếp về quê. Giữa tháng 1, thông báo về "tiền thưởng tháng 15" trên radio nội bộ và fanpage của công ty nhận được hàng nghìn lượt thích cùng bình luận. Một nữ công nhân nói nghe radio đọc xong cả phòng vỗ tay rào rào vì đó là tin vui nhất trong tháng.

Một ngày sau, công nhân tiếp tục nhận các phần quà Tết được chằng buộc cẩn thận trên yên xe máy. Suất quà trị giá 1,8 triệu đồng gồm 10 kg gạo Thái đỏ, 3 kg gạo nếp cái hoa vàng, 4 hộp bánh, 3 chai nước mắm cá cơm, một thùng bia, một tập bao lì xì may mắn cùng 500.000 đồng tiền mặt dành cho người thân của lao động. Ngoài ra, mỗi người nhận thêm một thùng nhựa cỡ lớn để thu gom rác, kèm lời nhắn bảo vệ môi trường. Hai ngày trước đó, công nhân được dặn chuẩn bị 4 sợi dây để chằng quà về, nhà máy cũng bổ sung dây chằng nhằm đảm bảo an toàn khi vận chuyển.

Theo ông Định, giá trị quà Tết tương đương những năm trước, song thành phần quà tặng được thay đổi hằng năm cho mới mẻ và phù hợp với công nhân. "Của cho không bằng cách cho", ông nói và cho biết quà được lựa chọn tỉ mỉ, thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo công ty tới người lao động, đồng thời giúp họ yên tâm gắn bó lâu dài với nhà máy. Nhờ chính sách lương thưởng rõ ràng, phúc lợi tốt, năm qua nhà máy giữ ổn định nhân sự và năm nay dự kiến tuyển thêm khoảng 1.000 người.

Công nhân chở quà Tết về nhà, chiều 30/1. Ảnh: Tân Đệ

Tổng công ty May 10 tại Hà Nội năm qua đạt doanh thu 5.136 tỷ đồng với lợi nhuận 212 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân của lao động khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng. Thưởng Tết Bính Ngọ khoảng 1,8 tháng lương, tăng so với năm ngoái ở mức 1,4 tháng lương.

Giữa tháng 1, anh Nguyễn Hữu Huy, công nhân xí nghiệp veston May 10, cùng đồng nghiệp nhận được thông báo lương tháng 13 tăng và được chi trả vào đầu tháng này. Lãnh đạo thông báo trực tiếp trong buổi liên hoan, nhận được tràng vỗ tay hưởng ứng của hàng nghìn lao động, khiến bữa ăn thêm sôi nổi. Nam công nhân 44 tuổi cho biết khoản thưởng dùng để chi tiêu dịp Tết và góp thêm mua cho con gái sắp vào cấp ba một chiếc xe điện.

Anh nói chi phí cuộc sống ngày càng đắt đỏ, nhận thêm được đồng nào quý đồng ấy. Ngoài tiền thưởng, xí nghiệp còn tặng thêm một suất quà. Gia đình bốn người đăng ký xe công ty đưa đón về quê Thanh Hóa ăn Tết. Hai lượt đón về, đưa đi giúp anh tiết kiệm thêm 2,5 triệu đồng chi phí đi lại, không phải lo chen chúc ra bến xe.

Hơn 20 năm gắn bó với nhà máy, anh Huy là thợ cứng tay, trực tiếp sản xuất, cấp phát thành phẩm cho các chuyền may, hỗ trợ đào tạo công nhân mới, học vận hành thiết bị mới để truyền đạt cho các xưởng. Thu nhập dù không vượt trội, nhưng lương và thưởng Tết tăng đều qua các năm giúp vợ chồng anh có chi phí nuôi hai con gái ăn học và tích cóp được một căn nhà nhỏ. Cảm giác yên tâm là điều khiến anh gắn bó lâu dài với nhà máy.

Công nhân May 10 trong xưởng sản xuất veston, tháng 1/2026. Ảnh: Mạnh Quân

Ông Bạch Thăng Long, Phó tổng giám đốc May 10, cho biết tiền thưởng của mỗi bộ phận tăng khác nhau, tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm. Việc tăng thưởng Tết và phúc lợi là thành quả dành cho người lao động sau một năm phấn đấu, đồng thời không chỉ giữ chân công nhân gắn bó lâu dài mà còn thu hút thêm lao động trẻ trong bối cảnh tuyển công nhân may ngày càng khó.

Ngoài tăng thưởng Tết, nhà máy tổ chức thêm nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần như cho công nhân đi xem kịch, gói bánh chưng, tổ chức chợ Tết, xe đưa đón lao động về quê và trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ. Trong bối cảnh ngành may đạt tăng trưởng tốt, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, dự định năm nay tuyển thêm 3.000 công nhân.

Năm 2025, toàn ngành dệt may đạt kỷ lục xuất khẩu 46 tỷ USD, nhiều doanh nghiệp đạt lợi nhuận vượt kế hoạch nên tăng thưởng Tết cho người lao động. Khảo sát cho thấy mức thưởng bình quân khoảng một tháng lương, có doanh nghiệp đạt 2-3 tháng. Một số doanh nghiệp chưa công bố thưởng Tết nhưng tăng phúc lợi, như dệt may Mensa ở Quảng Ngãi tặng máy tính bảng cho người lao động và con cái phục vụ học tập, tra cứu thông tin. Các chính sách dịp Tết nhằm giữ chân lao động trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng sản xuất và việc tuyển công nhân may không dễ dàng.

Hồng Chiêu