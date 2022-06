Công nhân đang khổ sở vì tín dụng đen

11h05 Đề nghị hỗ trợ để công nhân không sa vào tín dụng đen

Công nhân Trần Thị Toan (sinh năm 1987, cán bộ Công đoàn cơ sở công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam, tỉnh Bình Phước) cho biết là cán bộ công đoàn, đã bị đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa, bôi nhọ danh dự do công nhân công ty vướng vào tín dụng đen. Thực tế rất nhiều công nhân đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng lại rất khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng nên buộc phải tìm đến tín dụng đen.

Trước thực trạng tín dụng đen đang hoành hành gây hậu quả rất nghiêm trọng ở các tỉnh, thành phố, nữ công nhân đề nghị Chính phủ có chương trình, chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động để không phải đi vay nặng lãi hoặc hỗ trợ vốn cho Quỹ CEP một mô hình của công đoàn hỗ trợ tín dụng hiệu quả, thuận tiện cho công nhân nhưng nguồn lực hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của công nhân.