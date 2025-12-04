Công nghệ xử lý môi trường BMW ra mắt tại Việt Nam

BMW vận hành theo chu trình tuần hoàn khép kín, tái sử dụng nước và phụ phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt, giúp giảm chất thải, tái tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ngày 3/12 tại Hà Nội, Công ty TNHH Giải pháp môi trường xanh bền vững Nhật Việt phối hợp Hiệp hội Công nghệ BMW Nhật Bản và Công ty SanBi Sangyo tổ chức Hội nghị "Tiếp nhận - chuyển giao - ra mắt công nghệ BMW tại Việt Nam". Sự kiện đánh dấu bước tiến trong hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường, thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn và phát triển bền vững.

Trước đó, ngày 3/12/2024, hội thảo "Ứng dụng Công nghệ BMW trong xử lý môi trường chăn nuôi" tổ chức tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, cơ quan quản lý và doanh nghiệp hai nước. Tại sự kiện, các chuyên gia Nhật Bản nhận định công nghệ BMW phù hợp với điều kiện Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm môi trường nông thôn và phụ phẩm nông nghiệp chưa được tái chế hiệu quả.

Sau một năm nghiên cứu, khảo sát và thảo luận cùng các chuyên gia Nhật Bản, Hiệp hội Công nghệ BMW Nhật Bản đã chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Công ty Nhật Việt Biotech - đơn vị thuộc hệ sinh thái An Việt Group trở thành thành viên Hiệp hội BMW và là doanh nghiệp được phép phát triển, triển khai công nghệ BMW trong nước.

Hội nghị năm 2025 được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền về hoạt động chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản; kết nối nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà sản xuất để tăng cường ứng dụng giải pháp công nghệ vào đời sống.

Ông SeNoo Yoshinori - Giám đốc Công ty Cổ phần Sanbi Sangyo tại Nhật Bản - Chủ tịch Nhật Việt Biotech chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Công ty Nhật Việt

Tại hội nghị, các chuyên gia Nhật Bản trình bày tổng quan công nghệ BMW và kết quả ứng dụng tại châu Á, đồng thời công bố tiến trình chuyển giao công nghệ này tại Việt Nam. Hội nghị cũng trao chứng nhận Thành viên Hiệp hội BMW Nhật Bản cho Nhật Việt Biotech, tổ chức thảo luận chuyên đề giữa các chuyên gia Nhật - Việt về xử lý môi trường và nông nghiệp tuần hoàn, cùng lễ ký kết biên bản hợp tác phát triển công nghệ BMW tại Việt Nam.

Ông Đỗ Hoàng Thạch - Tổng giám đốc Công ty TNHH Giải pháp môi trường xanh bền vững Nhật Việt (bên trái) và ông SeNoo Yoshinori - Giám đốc Công ty Cổ phần Sanbi Sangyo tại Nhật Bản (ở giữa) ký kết chuyển giao công nghệ. Ảnh: Công ty Nhật Việt

Công nghệ BMW được nghiên cứu và phát triển tại Nhật Bản từ những năm 1990, dựa trên cơ chế tự nhiên của hệ sinh thái nước, kết hợp vi sinh vật - khoáng - nước. Công nghệ đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật năm 1993 và Mỹ năm 1996, hiện ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan...

BMW hoạt động theo chu trình tuần hoàn khép kín: hệ thống xử lý nước thải, tạo nguyên liệu cho nước hoạt tính sinh học, sử dụng cho chăn nuôi - trồng trọt, tạo phụ phẩm sạch, quay lại làm đầu vào cho hệ thống nước sinh học. Chu trình này giúp giảm thiểu chất thải, tái tạo tài nguyên và nâng cao chất lượng môi trường.

Công nghệ BMW mang lại nhiều lợi ích nổi bật trong các lĩnh vực khác nhau. Trong chăn nuôi, công nghệ giúp cải thiện chất lượng nước uống cho vật nuôi nhờ bổ sung khoáng chất và vi sinh vật có lợi, tăng hấp thu dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng, giảm mùi hôi chuồng trại, đồng thời cải thiện hiệu quả tăng trọng và chất lượng thịt, trứng, sữa.

Trong trồng trọt, công nghệ kích thích cây nảy mầm và ra rễ mạnh, giảm sâu bệnh, nâng cao sức đề kháng, đồng thời cải thiện năng suất, chất lượng và mẫu mã nông sản.

Ở lĩnh vực thủy sản, công nghệ ổn định chất lượng nước, giảm khí độc như NH3, NO2, H2S, ức chế vi khuẩn gây bệnh, bổ sung khoáng tự nhiên và tăng tỷ lệ sống cũng như năng suất nuôi. Ngoài ra, công nghệ BMW còn ứng dụng trong xử lý môi trường và đời sống, bao gồm ủ phân, xử lý rác hữu cơ, nước thải sinh hoạt, ao hồ ô nhiễm, khử mùi trong nhà ở, chuồng trại, bếp, giày dép, cũng như chăm sóc cây cảnh và hoa tươi.

Các chuyên gia, khách mời cùng chúc mừng cho hội nghị thành công. Ảnh: Công ty Nhật Việt

Việc Nhật Việt Biotech tiếp nhận phát triển Công nghệ BMW đánh dấu bước ngoặt của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Đây cũng là minh chứng cho khả năng hợp tác quốc tế sâu rộng của An Việt Group, đưa các tiến bộ khoa học toàn cầu vào ứng dụng thực tế, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

"Với sự đồng hành của các chuyên gia Nhật - Việt cùng sự vào cuộc của doanh nghiệp và nhà sản xuất, công nghệ BMW được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đi vào đời sống, trở thành giải pháp then chốt giúp nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, an toàn và hiện đại hơn", đại diện Nhật Việt Biotech cho hay.

