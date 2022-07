Công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp biết trước kết quả chỉnh răng hàm mặt

Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris giúp biết trước kết quả điều trị, can thiệp tối thiểu, hiệu quả.

Thấu hiểu những trăn trở của khách hàng về tính an toàn trong phẫu thuật chỉnh hình răng hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị và công nghệ 4.0 với tổng trị giá trên 20 tỷ. Điều này hứa hẹn mang lại trải nghiệm mới trong lĩnh vực chỉnh hình răng hàm mặt tại Việt Nam.

Dr. Laurent Trâm - Giám đốc Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris cho biết, các khuyết điểm phổ biến về hàm mặt của người Việt như cằm bạnh, mặt góc cạnh, hàm hô móm, gò má cao hay cằm ngắn lẹm. Thẩm mỹ sẽ khắc phục các khuyết điểm này, phương pháp thực hiện nhanh chóng, cho kết quả tối ưu hơn nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo – Chuẩn mực mới trong chỉnh hình răng hàm mặt.

Với tiêu chí "can thiệp tối thiểu - hiệu quả tối đa", các công nghệ AI tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris giúp hình ảnh cấu trúc xương hàm mặt, răng được trực quan hơn, hỗ trợ bác sĩ phân tích giải phẫu, chỉnh sửa giả định, xem trước kết quả 3D. Ngoài ra, phác đồ phẫu thuật thể hiện chi tiết từ đường rạch mổ, bóc tách, tạo khoang hay cắt gọt xương hàm, đảm bảo đúng tỷ lệ "vàng" cho khuôn mặt.

Từ kết quả, phác đồ mà công nghệ trí tuệ AI mang lại, bác sĩ có thể đưa ra giải pháp chỉnh hình hàm mặt an toàn, chính xác, mang lại hiệu quả tốt cho từng bệnh nhân.

Nếu hô móm nhẹ do xương thì giải pháp áp dụng là nắn chỉnh hàm bằng công nghệ 3D Mini Shape với chi phí hợp lý, rút ngắn 1,5 năm niềng răng. Nếu hô móm nặng do xương, răng thì giải pháp là chỉnh hình hàm mặt công nghệ 3D Face Master, giúp sở hữu khuôn mặt chuẩn sau 3 ngày, can thiệp tối thiểu, hiệu quả cao.

Công nghệ AI được ứng dụng trong phương pháp chỉnh hình hàm mặt.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Tuy vậy, tại Việt Nam, công nghệ này mới lạ, không phải bất kỳ cơ sở nào cũng có đủ điều kiện áp dụng. Theo đó hiệu quả phẫu thuật chỉnh hình răng hàm mặt cũng không cao, đảm bảo an toàn.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris đầu tư và ứng dụng chỉnh hình hàm mặt công nghệ 4.0. Điều này giúp mở ra điểm mới trong ngành thẩm mỹ tại Việt Nam với mong muốn đem lại kết quả làm đẹp ưng ý.

Bên cạnh đó, Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris cũng ứng dụng những công nghệ, máy móc hiện đại như CT scanner, hệ thống Monitor, máy cắt siêu âm... kiểm soát quá trình phẫu thuật chính xác, cam kết xâm lấn tối thiểu. Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, khách hàng sẽ được hỗ trợ lưu trú ngay tại bệnh viện với chuyên gia chăm sóc, theo dõi sức khỏe bằng hệ thống máy hồi sức tiên tiến, từ đó thời gian hồi phục rút ngắn.

Công nghệ mang lại kết quả gương mặt chuẩn, can thiệp tối thiểu.

Với công nghệ 4.0, những khuyết điểm hàm mặt phức tạp được thực hiện thành công, nhận sự hài lòng từ khách hàng, các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành.

Miễn phí trải nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo AI xem trước kết quả và nghe tư vấn từ chuyên gia răng hàm mặt vào ngày 16/7 tại 84A Bà Huyện Thanh Quan, TP HCM.

Đăng ký ngay: https://bit.ly/3yyJyOR

Hotline hỗ trợ 24/7: 19006900

Zalo/Viber/Whatsapp: 0943.77.6699

Hotline nước ngoài : (+1)8317089288

Website: https://benhvienranghammatparis.vn/

(Nguồn: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris)