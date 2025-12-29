Công nghệ trên Galaxy S25 Ultra giúp tối ưu trải nghiệm chụp concert

Galaxy S25 Ultra với hệ thống hai camera tele, thuật toán khử nhiễu thông minh, mang đến trải nghiệm chụp ảnh ổn định, giúp người dùng ghi lại khoảnh khắc sống động tại các buổi concert.

Trong các buổi hòa nhạc đông nghẹt khán giả, ánh sáng sân khấu thay đổi liên tục và ca sĩ thường di chuyển nhanh, nhiều người gặp khó khăn trong việc chụp hình sắc nét. Galaxy S25 Ultra được Samsung phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu này, khi người dùng ngày càng coi smartphone là công cụ ghi lại trải nghiệm thay vì chỉ là thiết bị chụp ảnh.

Cụm camera và AI xử lý ảnh

Tâm điểm của máy nằm ở hệ thống bốn camera sau, gồm camera góc rộng 200 megapixel, camera siêu rộng 50 megapixel, cùng hai ống kính tele 50 megapixel (zoom quang 5x) và 10 megapixel (zoom quang 3x). Sự kết hợp này giúp thiết bị có khả năng quay chụp tốt ở hầu hết khoảng tiêu cự, từ chụp toàn cảnh sân khấu đến cận cảnh nghệ sĩ dù người chụp đứng cách xa hàng chục mét.

Ống kính tiềm vọng 5x là điểm nhấn của dòng S25 Ultra, cho khả năng chụp zoom xa với độ chi tiết cao, đồng thời hỗ trợ zoom lai 100x mà vẫn giữ được độ trong và màu sắc tự nhiên.

Cụm camera trên Samsung Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Samsung

Công nghệ Nightography (Mắt thần bóng đêm) thuật toán khử nhiễu thông minh giúp cải thiện độ chi tiết gấp 4 lần và tăng 34% độ sáng trong môi trường thiếu sáng. Khi kết hợp cùng chế độ Pro Mode, người dùng có thể tùy chỉnh thông số để tạo nên những bức ảnh phản chiếu ánh sáng sân khấu hoặc biển lightstick sinh động.

Trong môi trường ánh sáng phức tạp như concert, các yếu tố như cân bằng trắng, độ tương phản hay hiện tượng cháy sáng rất dễ xảy ra. Samsung trang bị cho Galaxy S25 Ultra thuật toán xử lý hình ảnh dựa trên Galaxy AI, có thể nhận diện bối cảnh, ánh sáng và chủ thể để điều chỉnh tự động.

Khi camera phát hiện người trên sân khấu, hệ thống sẽ tối ưu tông màu da, giảm nhiễu vùng tối và cân bằng lại ánh sáng đèn. Kết quả là hình ảnh giữ được độ rực rỡ của sân khấu nhưng vẫn tự nhiên và rõ nét.

Một cải tiến quan trọng khác nằm ở công nghệ chống rung quang học OIS. Chế độ này giúp ghi lại những video khoảnh khắc chuyển động nhanh như pháo sáng, hiệu ứng sân khấu hay động tác vũ đạo với độ mượt và chi tiết cao, tạo hiệu ứng điện ảnh mà không cần thiết bị chuyên nghiệp.

Hỗ trợ quay chụp linh hoạt

Máy trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,9 inch góp phần quan trọng trong trải nghiệm chụp và xem lại ảnh. Màn hình có độ sáng cao, hiển thị chính xác màu sắc giúp người dùng theo dõi khung hình ngay cả khi ở trong sân vận động ngoài trời hoặc dưới ánh đèn mạnh. Việc điều khiển chụp, phóng to - thu nhỏ, chỉnh góc cũng trở nên thuận tiện hơn nhờ Android 15, tối ưu cho các thao tác nhanh trong điều kiện thực tế.

Người dùng sử dụng tính năng AI trên Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Samsung

Khả năng hoạt động lâu dài cũng là yếu tố cần thiết trong các buổi biểu diễn kéo dài hàng giờ. Viên pin 5.000 mAh của Galaxy S25 Ultra cho phép người dùng quay video, chụp liên tục và chia sẻ nội dung lên mạng xã hội mà không lo gián đoạn. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh, giúp phục hồi năng lượng nhanh chóng giữa các chương trình hoặc chuyến đi xa.

Những cải tiến về phần cứng và phần mềm trên S25 Ultra hướng tới mục tiêu giúp camera hiểu rõ hơn cách người dùng ghi lại cuộc sống. Nếu trước đây, điện thoại chỉ đơn thuần chụp ảnh tĩnh, thì nay thiết bị có thể xử lý những tình huống phức tạp như ánh sáng yếu, chuyển động nhanh hay góc chụp xa - vốn là đặc trưng của các buổi biểu diễn âm nhạc.

Thái Anh