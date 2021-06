Công nghệ tiết kiệm điện trên điều hòa Nagakawa

Điều hòa Nagakawa trang bị công nghệ BLDC Inverter cho khả năng tiêu thụ điện chỉ từ một kWh mỗi đêm.

Hiện nay, các loại điều hòa thế hệ mới thường áp dụng công nghệ Inverter (công nghệ biến tần) nhằm kiểm soát công suất máy, tránh hao phí năng lượng, từ đó giúp khách hàng tiết kiệm điện khi sử dụng.

Công nghệ Inverter

Nguyên tắc chung của công nghệ tiết kiệm điện Inverter là kiểm soát từng tần số dao động bằng các bo mạch bên trong, điều chỉnh tốc độ quay của máy nén sao cho phù hợp với công suất làm lạnh và nhiệt độ cài đặt. Khi phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt, máy nén sẽ không ngắt ngay, mà sẽ điều chỉnh quay chậm lại giúp duy trì nhiệt độ ổn định, không tiêu hao quá nhiều điện năng. Công nghệ này có hiệu quả rõ rệt khi sử dụng điều hòa liên tục từ 6-8 tiếng trở lên mỗi ngày.

Dựa trên nguyên lý chung đó, mỗi thương hiệu điều hòa sẽ ứng dụng công nghệ Inverter theo những cách khác nhau trên sản phẩm của mình. Ngoài ra, các điều hòa thế hệ mới thường có chức năng tiết kiệm điện chỉ với một nút bấm trên điều khiển.

Khả năng tiết kiệm điện của điều hòa Nagakawa

Điều hòa Nagakawa trang bị công nghệ BLDC Inverter cho khả năng tiêu thụ điện chỉ từ một kWh mỗi đêm. Mỗi đời công nghệ Inverter đều được hãng cải tiến để mang lại hiệu quả tốt hơn, giúp tối ưu khả năng tiết kiệm điện cho người sử dụng.

Đại diện Nagakawa cho biết, điều hòa của hãng sử dụng ống đồng rãnh xoắn nhằm tăng hiệu quả trao đổi nhiệt, cho khả năng làm lạnh hiệu quả nhanh hơn tới 30%.

Cũng theo đại diện Nagakawa, một trong những thông tin người dùng có thể tham khảo khi đi mua điều hòa là thông tin trên nhãn năng lượng. Sản phẩm có nhãn năng lượng càng nhiều sao (tối đa 5 sao) thì càng tiết kiệm điện.

Điều hòa Inverter của Nagakawa được kiểm tra và chứng nhận về khả năng tối ưu hiệu quả hoạt động, khả năng tiết kiệm điện với nhãn năng lượng đạt mức tối đa 5 sao. Ngoài ra, điều hòa Nagakawa còn tích hợp chức năng Economy giúp giảm điện năng tiêu thụ hiệu quả, người sử dụng có thể bật chức năng này chỉ với một nút bấm đơn giản trên điều khiển.

Khi đo lường bằng thiết bị chuyên dụng, điều hòa Nagakawa đạt khả năng làm lạnh nhanh. Ở chế độ hoạt động thông thường, nhiệt độ giảm tới 3 độ C chỉ sau 30 phút. Ở chế độ làm lạnh nhanh, nhiệt độ giảm 3 độ C sau 15 phút, giảm 5 độ C sau 30 phút, giảm 8 độ C sau hai giờ.

Về khả năng tiết kiệm điện, ở chế độ quạt gió tự động với nhiệt độ cài đặt 26 độ C, điều hòa tiêu thụ điện 0,5 kWh sau 30 phút, 0,738 kWh sau một giờ, 1,02 kWh sau hai giờ, 1,728 kWh sau 8 giờ. Ở chế độ Economy, điều hòa tiêu thụ điện 0,458 kWh sau một giờ, 0,679 kWh sau hai giờ. Với chế độ làm lạnh nhanh, máy tiêu thụ điện 1,047 kWh sau một giờ, 2,015 kWh sau hai giờ.

Đại diện Nagakawa đánh giá, khả năng làm lạnh cùng chỉ số tiêu thụ điện của của điều hòa Nagakawa đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Đây chính là lý do khiến điều hòa Nagakawa được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ, đáp ứng tốt nhu cầu tiết kiệm điện của mỗi gia đình.

