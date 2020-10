Công nghệ nổi bật trên màn hình chơi game Odyssey G5

Màn hình cong 1000R độc quyền, hiệu suất và tốc độ cao… là những điểm nổi bật khiến Samsung Odyssey G5 trở thành "màn hình chơi game tốt nhất" do độc giả bình chọn.

Trong chương trình "Sản phẩm tôi yêu" tuần thứ 10 với chủ đề "Bình chọn màn hình chơi game xuất sắc" do VnExpress tổ chức, Odyssey G5 của Samsung nhận số lượt bình chọn cao nhất từ độc giả, vượt qua 10 sản phẩm đề cử từ các thương hiệu khác.

Samsung xem Odyssey G5 là "át chủ bài" trong lĩnh vực màn hình chơi game và đầu tư nhiều công nghệ mới cho màn hình này.

Màn hình cong 1000R độc quyền

Hiện Samsung là hãng công nghệ duy nhất độ cung cấp màn hình chơi game với độ cong 1000R. Trước đây, thị trường màn hình chơi game ghi nhận độ cong nhỏ nhất là 1500R nhưng vẫn chưa được đánh giá là độ cong tối ưu cho chơi game. Khi Samsung ra mắt màn hình cong 1000R với dòng Odyssey, mới nhất là Odyssey G5, cụm từ "độ cong tối ưu" mới dần được chú ý đến.

Màn hình cong 1000R độc quyền của Samsung. Ảnh: Samsung.

Chỉ số 1000R ra đời từ sự nghiên cứu kỹ lưỡng về cấu tạo mắt, độ cong tự nhiên của mắt người dùng, giúp game thủ dễ dàng lấp đầy mọi góc nhìn mà không phải đảo mắt quá nhiều. Đó là lý do Cơ quan kiểm tra và cấp chứng chỉ về kỹ thuật và an toàn hàng đầu thế giới TÜV Rheinland chứng nhận An toàn cho mắt (Eye Comfort) cho màn hình Odyssey G5.

Màn hình chuẩn chuyên nghiệp

Độ phân giải phổ biến của màn hình chơi game thông thường sẽ là HD hoặc Full HD. Thế nhưng, các giải đấu Esport chuyên nghiệp thường yêu cầu độ phân giải và cấu hình cao hơn. Chính vì thế, với mong muốn biến Odyssey G5 thành màn hình chơi game hàng đầu, Samsung đầu tư độ phân giải WQHD với mật độ điểm ảnh gấp 1,7 lần so với Full HD. Kết hợp cùng công nghệ HDR10 vốn chỉ xuất hiện ở những chiếc TV màn hình lớn, sản phẩm mang đến những hình ảnh chi tiết và sắc nét, tạo trải nghiệm gaming chân thực ngay trước mắt.

Màn hình Odyssey G5 có chất lượng tốt so với tầm giá. Ảnh: Samsung.

Trong tầm giá 11 triệu đồng, Odyssey G5 được đánh giá là màn hình chơi game chất lượng chuyên nghiệp, đáp ứng đúng điều mà các game thủ luôn tìm kiếm.

Hiệu suất mạnh mẽ và tốc độ cao

Xét về hiệu suất của một màn hình chơi game, hai thông số đầu tiên mà tất cả các game thủ luôn quan tâm chính là tần số quét và Thời gian phản hồi. Odyssey có tần số quét 144 Hz và Thời gian phản hồi 1ms, trong khi đa số màn hình chơi game thông thường là 120 Hz, giúp game thủ dẫn đầu mọi cuộc chơi.

Hiệu suất cao cho những trận game đối kháng. Ảnh: Samsung.

Kết hợp cùng công nghệ AMD FreeSync Premium Pro, Odyssey G5 nằm trong số những màn hình chơi game có hiệu năng tốt nhất thị trường hiện nay. Các trải nghiệm gaming sẽ trở nên chuẩn xác và mượt mà, giảm thiểu tình trạng giật hình cũng như độ trễ đầu vào.

Bên cạnh đó , Samsung còn giúp cho các game thủ từ chuyên đến không chuyên dễ dàng tiếp cận với công nghệ đỉnh cao khi mang đến ba sự lựa chọn về kích thước và giá cả gồm 27 inch, 32 inch và 34 inch.

Thanh Thảo