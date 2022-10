Công nghệ làm đẹp Skin Ex Plasma Gas Wand ra mắt tại Việt Nam

Công nghệ Skin Ex Plasma Gas Wand đến từ Mỹ giúp hỗ trợ chị em có thêm giải pháp trẻ hóa, chăm sóc sắc đẹp mà không trải qua phẫu thuật.

Buổi lễ ra mắt dịch vụ và sản phẩm công nghệ làm đẹp Skin Ex Plasma Gas Wand đã diễn ra tại Novaland Galary, quận 1, TP HCM, vào ngày 28/9. Sự kiện này do Công ty Skin Ex Việt Nam tổ chức. Buổi lễ thu hút sự tham dự của gần 400 doanh nhân, tập đoàn doanh nghiệp, khách hàng và các hoa hậu, người mẫu như ca sĩ Sơn Tuyền, MC – diễn viên Đức Tiến...

Từ trái qua: MC – diễn viên Đức Tiến, chủ tịch Tony Dương, ca sĩ Sơn Tuyền và khách hàng tham dự sự kiện ra mắt công nghệ Skin Ex Plasma Gas Wand.

Ông Tony Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty Skin Ex Việt Nam cho biết: "Việc ra đời của công nghệ Skin Ex Plasma Gas Wand là một bước tiến tiên phong quan trọng trong ngành làm đẹp nhờ khả năng hỗ trợ làm trẻ hóa và săn chắc da trên toàn cơ thể. Do đó, chúng tôi rất tâm đắc khi đưa công nghệ này về Việt Nam nhằm giúp khách hàng trong nước có thêm nhiều sự lựa chọn cho việc làm đẹp mà không cần phẫu thuật và rút ngắn thời gian điều trị".

Chủ tịch HĐQT Tony Dương phát biểu tại sự kiện.

Cũng theo ông Tony Dương, hiện tại công ty đang thực hiện chiến lược mở rộng đến tất cả đại lý chi nhánh Skin Ex trên toàn quốc như TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Hồ Tràm, Phan Thiết, Cần Thơ, Quảng Ninh... Đồng thời, trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong thị trường chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT Tony Dương tặng hoa cho khách mời và đối tác.

Trong thời gian tới, phân khúc mà Skin Ex Việt Nam hướng đến là các trung tâm thương mại và trong khu nghỉ dưỡng. Theo đại diện Công ty Skin Ex Việt Nam, định hướng tiêu dùng của đơn vị này sẽ dành cho những khách hàng có thu nhập khá, biết chăm sóc sắc đẹp và mong muốn có một làn da trẻ hóa, đẹp và giữ mãi tuổi thanh xuân.

(Nguồn và ảnh: Công ty Skin Ex Việt Nam)