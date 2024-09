Công nghệ in nhãn mới của Brother giúp tối ưu chi phí

Dòng máy in nhãn TD-2300 với đầu in cải tiến có thể nhận diện mọi loại khổ nhãn in, tùy chỉnh thiết kế nhãn theo yêu cầu và tích hợp với hệ thống sẵn có của doanh nghiệp.