Công nghệ hỗ trợ offroad trên Toyota Hilux Trailhunter

Phiên bản cao cấp nhất của bán tải Hilux trang bị động cơ dầu tăng áp 2.8, kết hợp hệ thống lựa chọn đa địa hình, hỗ trợ vượt đường khó.

Hilux thế hệ thứ 9 được Toyota Việt Nam ra mắt đầu năm nay, thay đổi mạnh về thiết kế, trang bị tiện ích, khả năng vận hành và công nghệ an toàn. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất Trailhunter thay thế Hilux Adventure trước đó, trang bị loạt công nghệ hỗ trợ trải nghiệm vận hành.

Hilux Trailhunter tại lễ ra mắt ở Việt Nam hồi tháng 1. Ảnh: TMV

Toyota Hilux Trailhunter dùng động cơ dầu tăng áp dung tích 2.8, công suất 201 mã lực và sức kéo 500 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4WD. Phiên bản này được hãng trang bị hệ thống lựa chọn đa địa hình MTS (Multi-Terrain Select) cho phép người lái sử dụng trên các điều kiện địa hình như bùn, cát, đất, đá... Hãng mô tả, ở chế độ Rock và Dirt, xe có thể tối ưu độ bám trên các bề mặt không ổn định.

Hệ thống gài cầu điện tử cũng được hãng này chỉnh lại với thiết kế dạng cần gạt, ba chế độ gồm 2H (cầu sau), 4H (hai cầu nhanh) và 4L (hai cầu chậm). Các tính năng khác hỗ trợ di chuyển đa địa hình gồm khóa vi sai cầu sau, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Hilux phiên bản này cũng sử dụng trợ lực lái điện tử, thay cho trợ lực dầu ở phiên bản cũ.

Các phiên bản Hilux mới tại đại lý. Ảnh: Toyota Tiền Giang

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, người dùng xem xe tại các đại lý đánh giá cao thiết kế mới của mẫu bán tải. Ngoại thất có điểm nhấn lưới tản nhiệt 3D, dải đèn LED và đèn định vị ban ngày hiện đại. Bộ vành 18 inch mới, đi kèm ốp sườn, ốp nắp capô mang phong cách offroad. Ngoài ra, logo được thay bằng dạng chữ Toyota.

Nội thất Hilux Trailhunter mang nhiều điểm tương đồng mẫu SUV cao cấp Land Cruiser Prado. Các tính năng đáng chú ý gồm: lọc không khí, điều hòa 2 vùng độc lập, sạc không dây, màn hình cảm hứng kết nối smartphone... Anh Duy Long (35 tuổi, tỉnh Thanh Hóa), một trong những người đầu tiên sở hữu Hilux Trailhunter cho biết, anh đánh giá cao hệ thống treo, thiết kế và tính năng an toàn trên dòng xe này.

Nội thất Hilux Trailhunter. Ảnh: Toyota Tiền Giang

"Mình vừa trải nghiệm hành trình phượt 1.300 km dịp Tết vừa qua với Hilux Trailhunter. Mẫu xe êm ái hơn thế hệ cũ, vô-lăng cũng nhẹ nhàng hơn", anh nói. "Thiết kế gầm cao giúp Hilux thế hệ mới bề thế hơn trước đây, đi kèm các công nghệ an toàn như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, đèn chiếu xa tự động... cũng hỗ trợ chuyến du xuân đầu năm".

Toyota Hilux thế hệ mới nhập khẩu Thái Lan với ba phiên bản Tiêu chuẩn, Pro và Trailhunter, giá bán 632-903 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Quang Anh