Công nghệ FPT Play tăng trải nghiệm xem trực tiếp Ngoại hạng Anh

FPT Play ứng dụng mô hình hạ tầng 3R kết hợp cùng cloud giúp phân tán lưu lượng, mở rộng linh hoạt, đi kèm các công nghệ giúp giảm độ trễ gần như bằng 0 khi trực tiếp bóng đá.

FPT Play là đơn vị duy nhất giữ bản quyền Ngoại hạng Anh, giai đoạn 2026-2031. Đơn vị cho biết các trận đấu lớn có sự tham gia của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam hay các giải đấu quốc tế như Ngoại hạng Anh, thường có lượng người theo dõi khổng lồ. Từ đó, FPT Play đối mặt bài toán kỹ thuật cho nền tảng phát sóng số, đặc biệt là khả năng chịu tải đồng thời, độ ổn định và độ trễ truyền dẫn. Đối với ngoại hạng Anh, phần lớn các trận đấu diễn ra vào cuối tuần, thời điểm lượng người xem tăng đột biến có thể lên đến hàng triệu, khiến hệ thống dễ gặp rủi ro nếu hạ tầng không đủ linh hoạt.

Để giải quyết bài toán này, đơn vị xây dựng hệ thống phát sóng dựa trên hạ tầng điện toán đám mây, cho phép mở rộng tài nguyên linh hoạt theo thời gian thực. Nền tảng được thiết kế theo mô hình 3R gồm khả năng phục hồi (Resilience), độ tin cậy (Reliability) và khả năng chống chịu (Resistance). Mô hình đang được nhiều nền tảng phát trực tuyến toàn cầu như Netflix, Amazon áp dụng.

Trong đó, Resilience tập trung vào cơ chế phân tán tải và tự động cân bằng lưu lượng khi có biến động lớn về lượng truy cập. Reliability dựa trên hệ thống giám sát liên tục, cho phép phát hiện sớm sự cố và tự động điều chỉnh chất lượng video theo điều kiện mạng của từng người dùng. Resistance giúp hệ thống mở rộng quy mô linh hoạt, hạn chế rủi ro gián đoạn dịch vụ khi có sự cố bất thường.

FPT Play hiện giữ bản quyền nhiều giải bóng đá lớn. Ảnh: FPT

Song song với việc đảm bảo độ ổn định, đơn vị giữ bản quyền đẩy mạnh tối ưu tốc độ truyền dẫn để giảm độ trễ - yếu tố quan trọng trong trải nghiệm xem thể thao trực tiếp. Với người dùng sử dụng Internet FPT và thiết bị giải mã FPT Play, hệ thống có thể kích hoạt luồng truyền IPTV nội mạng, cho phép tín hiệu đi thẳng, hạn chế các tầng trung gian. Cơ chế này giúp độ trễ tiệm cận thời gian thực, theo công bố của đơn vị.

Trên nền tảng OTT, FPT Play triển khai mô hình phân phối nội dung đa tuyến (Multi-CDN), ưu tiên kết nối thiết bị người xem đến các điểm phân phối gần nhất. Kết hợp với công nghệ Adaptive Bitrate Streaming, hệ thống có thể duy trì chất lượng hình ảnh ổn định khi băng thông thay đổi, hạn chế hiện tượng đứng hình hoặc giật lag.

Nền tảng này đã áp dụng công nghệ Low-Latency Streaming nhằm tối ưu hóa quy trình mã hóa và phân phối nội dung, giúp giảm 80% độ trễ truyền tải so với các mô hình phát trực tuyến truyền thống. Công nghệ tương tự hiện được sử dụng tại nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn như FIFA World Cup hay Olympic.

Song song với đó, FPT Play tiếp tục phát triển các tính năng nâng cao trải nghiệm người dùng trên ứng dụng. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong hệ thống gợi ý nội dung, phân tích hành vi xem để cá nhân hóa đề xuất. AI cũng hỗ trợ kiểm soát nội dung phát sóng, tự động phát hiện và xử lý các yếu tố không phù hợp trong luồng hình ảnh trực tiếp.

Ngoài ra, các tính năng tương tác như trò chuyện trực tiếp, bình chọn, xem lại khoảnh khắc vừa bỏ lỡ hay hiển thị thống kê trận đấu theo thời gian thực được thiết kế để tăng mức độ gắn kết giữa người xem và nội dung. Theo kế hoạch, các tính năng này sẽ tiếp tục được mở rộng khi Ngoại Hạng Anh chính thức được phát sóng trên nền tảng từ năm 2026.

Đơn vị cho biết việc đầu tư đồng thời vào mô hình hạ tầng, cloud, công nghệ truyền dẫn độ trễ thấp và tính năng xử lý AI thể hiện sự dịch chuyển từ "phát sóng đơn thuần" sang hệ sinh thái công nghệ nâng cao trải nghiệm người dùng theo thời gian thực. "Trong bối cảnh các nội dung giải trí, thể thao ngày càng đòi hỏi cao về kỹ thuật, năng lực hạ tầng và truyền dẫn đang trở thành yếu tố then chốt quyết định chất lượng trải nghiệm người xem", vị đại diện khẳng định.

Hoài Phương