Công nghệ dầu gốc tái chế cho xe hybrid của Motul

Dầu gốc hoàn nguyên NGEN Hybrid được Motul phát triển riêng cho các dòng xe xăng lai điện và ôtô hiện đại, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh và bền vững.

Dầu gốc của nhớt động cơ được khai thác từ các mỏ dầu tự nhiên, phụ thuộc chặt chẽ vào nguyên liệu hóa thạch. Trong xu hướng phát triển bền vững, Motul tạo ra dòng dầu nhớt mới từ chính dầu đã qua sử dụng, được tinh luyện và hoàn nguyên thành dầu gốc chất lượng, ứng dụng cho các dòng xe hybrid và ôtô hiện đại.

Dòng dầu nhớt NGEN Hybrid được Motul phát triển riêng cho xe xăng lai điện. Ảnh: Motul

Dầu tái chế thông thường chỉ xử lý cơ bản để làm nhiên liệu công nghiệp, nhưng dầu gốc hoàn nguyên trải qua quy trình tinh lọc nhiều bước nghiêm ngặt hơn. Theo đó, dầu thải được thu gom, phân loại và đưa qua quy trình tinh lọc nhiều bước, chưng cất chân không ở nhiệt độ cao, khử nước và loại bỏ tạp chất, cặn lắng. Đại diện Motul cho biết, dầu nhớt trải qua quá trình này sẽ có độ tinh khiết và ổn định tương đương dầu gốc nguyên khai.

Theo đó, công nghệ này được Motul ứng dụng trên dòng sản phẩm NGEN Hybrid chuyên biệt cho các dòng xe xăng lai điện, đạt tiêu chuẩn API SQ hồi tháng 3/2025. Ông Keith Schulz, Chủ tịch HĐQT Vilube, Giám đốc điều hành Phát triển bền vững cho biết, Motul là hãng duy nhất thị trường sản xuất dầu nhớt cho xe hybrid đạt tiêu chuẩn quốc tế API SQ và ILSAC GF-7. "Đây là hai tiêu chuẩn khắt khe nhất hiện nay đối với dầu nhớt động cơ xe hybrid", ông nói.

Ông Keith Schulz, Chủ tịch HĐQT Vilube, Giám đốc điều hành Phát triển bền vững tại lễ ra mắt dầu nhớt Motul NGEN Hybrid hồi tháng 8. Ảnh: Motul

Bao bì của sản phẩm này có 50% nhựa tái sinh có thể tái sử dụng hoàn toàn cho các sản phẩm dầu gốc hoàn nguyên, bao gồm Motul NGEN Hybrid. Theo hãng, đây là cách tiếp cận toàn diện, góp phần giảm phát thải CO2 và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

So với động cơ đốt trong thông thường, xe hybrid có nguyên lý vận hành khác biệt, thường xuyên khởi động nguội và luân phiên chuyển đổi giữa động cơ đốt trong – mô tơ điện. Sự thay đổi này khiến dầu động cơ chịu áp lực hơn, đòi hỏi khả năng thích ứng và bảo vệ tối ưu. Thử nghiệm từ Motul cho thấy, dòng dầu nhớt NGEN Hybrid có thể tiết kiệm 8% nhiên liệu, cải thiện tốc độ lưu thông dầu thêm 10% khi khởi động nguội, giúp bôi trơn chi tiết máy khi vừa khởi động. "Sản phẩm này hạn chế tối đa hiện tượng đánh lửa sớm ở tua máy thấp", đại diện Motul nói.

NGEN Hybrid là một trong những dòng sản phẩm đại diện cho xu thế phát triển bền vững của Motul, khi kết hợp dầu gốc hoàn nguyên, nhựa tái sinh và giải pháp bôi trơn cho dòng xe hybrid thân thiện môi trường.

Quang Anh