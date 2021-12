Công nghệ chữa cháy tự động bằng Robot Spraysafe tại The Summit 216

Công nghệ Spraysafe với tốc độ báo cháy chỉ trong vài giây, tự động chữa cháy bên ngoài tòa nhà… lần đầu tiên được ứng dụng tại The Summit 216.

Với tính chất xây dựng đa công năng, kết cấu phức tạp và tập trung đông người, các công trình cao tầng luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy khá cao. Đó chính là lý do giải thích việc an toàn phòng cháy chữa cháy tại không gian sống là một trong các yếu tố được khách hàng đặt lên hàng đầu.

Đáp ứng nhu cầu này, các chủ đầu tư bất động sản ngày càng chú trọng đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà, cũng như tăng cường hợp tác với những đối tác công nghệ, trang thiết bị uy tín trên thế giới để nâng cao chất lượng an toàn phòng cháy chữa cháy.

Phối cảnh dự án The Summit 216. Ảnh: Veracity.

Một trong các ví dụ tiêu biểu phải kể đến toà chung cư The Summit 216, toạ lạc tại mặt tiền đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy – Hà Nội. Theo chủ đầu tư Veracity, đơn vị này đã hợp tác với đối tác UL (Mỹ) ký hợp đồng thẩm định an toàn toà nhà, cùng với các đơn vị cung cấp thiết bị chữa cháy danh tiếng Tyco, Johnson Controls... nhằm nâng cấp toàn bộ hệ thống hạ tầng tiện ích cho dự án bằng các giải pháp công nghệ tự động.

Điểm nhấn của công nghệ này nằm ở giải pháp tích hợp hệ thống IBMS - từ đỗ xe tự động; quản lý ra vào, camera CCTV; đến giải pháp giám sát và điều khiển trạng thái hệ thống cơ điện, HVAC và hệ thống cấp khí tươi cho căn hộ. Trọng điểm trong đó là hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động hoá mang tên Robot Spraysafe – giải pháp chữa cháy thông minh và hiện đại của tập đoàn đa quốc gia Johnson Controls.

Theo đó, hệ thống công nghệ này sẽ tạo ra 3 lớp phòng vệ chắc chắn cho toàn bộ toà chung cư The Summit 216. Lớp phòng vệ đầu tiên đến từ hệ thống Smarthome kết hợp với các bộ xử lý tín hiệu, và đường dây dẫn tín hiệu điều khiển được chia lộ tuyến rõ ràng, giúp kiểm soát các thiết bị công suất cao, tiềm ẩn rủi ro nguy cơ cháy nổ như: bếp, bình nóng lạnh, điều hòa ở mức tối đa. Điều này cho phép cư dân có thể dễ dàng tắt bật từ xa, sử dụng các chế độ tùy chỉnh định sẵn để quản lý căn hộ ngay cả khi không ở nhà.

Lớp phòng vệ thứ hai chính là các thiết bị đầu báo thông minh, đảm bảo công tác cảnh báo cho cư dân 24/7 với bộ phát thanh công cộng, camera an ninh, các cửa chống cháy tại lối thoát hiểm kèm cảm biến thông minh, các thiết bị phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn quốc tế. Đây là cơ sở để đội ngũ quản lý tòa nhà xác định, khoanh vùng, và kiểm soát các sự cố cháy nổ một cách nhanh chóng và phản ứng tức thì nếu có sự cố.

Lớp phòng vệ thứ ba thiết lập hoàn thiện vành đai an toàn với cánh tay Robot SpraySafe sẽ xử lý các đám cháy xảy ra bên ngoài tòa nhà, nơi mà hầu hết các phương tiện chữa cháy phổ thông không thể tiếp cận do đặc thù về độ cao và độ khó trong xử lý đám cháy tại không gian mở. Thiết bị cảm biến nhiệt giúp cánh tay robot có khả năng phát hiện và xử lý các đám cháy trong diện tích rộng tối thiểu 50mx50m (tương đương 15-17 tầng nhà) phủ tất cả các hướng, tốc độ triển khai tính bằng giây.

Với ưu điểm vượt trội trong việc đáp ứng được 3 yếu tố phức tạp nhất của bài toán chữa cháy nhà cao tầng hiện nay gồm: phát giác và xử lý đám cháy nhanh, chữa cháy ở mọi độ cao và cháy diện ngoài, Robot Spraysafe có thể can thiệp kịp thời và giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan của đám cháy.

Việc áp dụng công nghệ phòng cháy chữa cháy hiện đại càng tăng thêm "điểm cộng" cho dự án The Summit 216 – nơi sở hữu hạ tầng giao thông tiện ích hiện đại và hội tụ cộng đồng cư dân thịnh vượng của quận Cầu Giấy.

Kể từ khi về tay Veracity, đơn vị này tham vọng nâng tầm giá trị của The Summit 216 lên cao hơn nữa qua việc tối ưu hóa công nghệ tạo nên những không gian sống thông minh, tiện nghi, an toàn, xứng tầm cho các cư dân giàu có, thành đạt.

Bên cạnh giải pháp công nghệ số đồng bộ, các căn hộ The Summit 216 được thiết kế tối ưu công năng mang đến những căn hộ boutique phiên bản giới hạn. Hệ thống nội thất được trang bị 100% nội thất nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Cùng với đó là chuỗi 20 tiện ích nội khu cao cấp tại dự án sẽ đáp ứng toàn diện nhu cầu giải trí, mua sắm và nâng cao sức khỏe của cư dân gồm: bể bơi bốn mùa, gym & fitness, sân golf 3D, nhà hàng, café, trung tâm mua sắm...

Theo chủ đầu tư, The Summit 216 hiện đã hoàn thành xây thô, cất nóc, bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện cuối cùng. Khách hàng quan tâm có thể trực tiếp tham quan căn hộ mẫu hoặc thực địa chính căn hộ mà mình muốn mua tại tầng 5 của dự án.

Thu Hương