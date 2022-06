Tập đoàn xe hơi Mỹ General Motors nộp đơn đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ chống say xe cho xe tự lái.

General Motors (GM) cho biết các phương tiện như xe hơi tự lái đang phát triển mạnh mẽ, mặc dù mọi người vẫn có thể do dự khi ngồi trên những chiếc xe đó. Một chiếc xe tự lái gây say xe có lẽ sẽ không tạo được ấn tượng ban đầu tốt nhất. Do đó GM đã gửi đơn đăng ký lên văn phòng sáng chế và thương hiệu Mỹ (USPTO) cho công nghệ của chính mình.

GM lưu ý rằng say tàu/xe dễ xảy ra hơn khi hành khách tập trung vào việc khác, chẳng hạn như đọc sách hoặc lướt điện thoại. Đó là những điều mà nhiều người sẽ làm trong các phương tiện giao thông khi họ không còn phải tự lái xe. Vì vậy, việc loại bỏ chứng say tàu xe là việc đặc biệt quan trọng đối với xe tự lái.

Xe tự lái của Cruise. Ảnh: GM

Để đạt được mục tiêu đó, GM đã phác thảo một hệ thống đèn và hình ảnh thể hiện trực quan các lực tăng tốc, phanh và vào cua. Điều đó có thể ở dạng hình ảnh của chiếc xe trên màn hình hoặc thay đổi màu sắc và ánh sáng trên kính xe. GM cho biết, một hệ thống âm thanh hoặc phản hồi xúc giác có thể được sử dụng để tạo ra hiệu ứng.

Theo GM, điều này không chỉ giúp điều chỉnh nhận thức giác quan của một người với các lực tác động lên cơ thể họ - đồng thời giải quyết nguyên nhân gây say xe – mà còn tạo niềm tin bằng cách cung cấp thêm thông tin về những gì chiếc xe đang hoạt động.

Tuy nhiên, chưa rõ công nghệ này có thể được đưa vào sản xuất hay không, nhưng GM đang đẩy mạnh phát triển xe tự lái. Cruise - hãng xe tự hành của GM - sắp cung cấp dịch vụ xe taxi không người lái ở San Francisco. Cruise hiện sử dụng những chiếc xe điện hatchback Chevrolet Bolt EV đã được thay đổi ở nhiều chi tiết, nhưng dự kiến sẽ chuyển sang một chiếc xe chuyên dụng có tên gọi Origin. Origin lần đầu tiên ra mắt vào năm 2020, sẽ được GM sản xuất tại nhà máy Zero ở Detroit.

Minh Quân (theo Motor Authority)