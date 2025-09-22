Cộng hòa Dominica tìm thấy ma túy từ xuồng cao tốc bị Mỹ bắn nổ

Giới chức Cộng hòa Dominica thông báo đã vớt được gần 400 túi ma túy từ xuồng cao tốc bị lực lượng Mỹ tập kích trên biển Caribe.

Cơ quan Kiểm soát Ma túy Quốc gia Cộng hòa Dominica (DNCD) ngày 21/9 cho biết đã thu giữ 377 gói cocaine từ chiếc xuồng cao tốc bị quân đội Mỹ phá hủy trên vùng biển Caribe tuần trước. Người phát ngôn DNCD Carlos Devers cho biết phương tiện xuất phát từ Venezuela, bị phá hủy khi di chuyển cách đảo Beata thuộc Cộng hòa Dominica khoảng 150 km về phía nam.

Hải quân Cộng hòa Dominica đã phối hợp cùng lực lượng Mỹ để định vị và ngăn chặn phương tiện, sau khi đánh giá các nghi phạm đang tìm cách đưa một tấn ma túy cập bến Cộng hòa Dominica và sử dụng quốc gia này làm cầu nối vận chuyển ma túy tới Mỹ.

"Đây là lần đầu trong lịch sử, Mỹ và Cộng hòa Dominica tiến hành chiến dịch chung nhằm chống khủng bố ma túy tại vùng biển Caribe", DNCD khẳng định.

Xuồng cao tốc bị Mỹ bắn nổ vào ngày 19/9. Ảnh: Truth Social/Donald J. Trump

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Dominica xác nhận "xuồng chở ma túy" trong thông cáo của DNCD chính là phương tiện thứ ba bị lực lượng Mỹ bắn nổ trên vùng biển Caribe, với các hình ảnh và thông tin được Tổng thống Donald Trump công bố hôm 19/9.

Trong một tháng qua, chính quyền Trump đã triển khai nhiều tàu chiến và máy bay tới vùng biển phía nam Caribe, phục vụ cho chiến dịch ngăn chặn vận chuyển ma túy. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 3/9 tuyên bố phương pháp chặn bắt xuồng chở ma túy nhiều năm qua không hiệu quả, nên Mỹ từ nay sẽ "cho nổ tung" mục tiêu thay vì truy đuổi.

Washington cho rằng ít nhất hai trong số các xuồng ma túy bị đánh chìm đã khởi hành từ Venezuela, trong khi quốc gia Nam Mỹ luôn phủ nhận mối liên hệ và cho rằng Mỹ đang tìm cách khiêu khích.

Tuy nhiên, những vụ bắn nổ xuồng cũng làm dấy lên tranh luận về tính hợp pháp của hoạt động này, vì theo luật pháp Mỹ, buôn bán ma túy không phải tội bị tử hình. Giới chức Mỹ cũng chưa công bố bằng chứng cho thấy những chiếc xuồng đang chở theo ma túy khi bị tập kích.

Chính quyền Trump đầu năm nay cũng đưa nhiều băng đảng và tổ chức tội phạm Mỹ Latin, trong đó có băng Tren de Aragua ở Venezuela, vào danh sách khủng bố quốc tế. Ngoại trưởng Rubio và Phó tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định quyết định này để bảo vệ tính hợp pháp của những cuộc tập kích trên vùng biển phía nam.

Thanh Danh (Theo AP, AFP)