'Xe điên' vì rượu

Chỉ hơn một tuần, Hà Nội liên tiếp xảy ra hai vụ ôtô gây tai nạn liên hoàn do tài xế uống rượu. Cụ thể, nữ tài xế lái Lexus gây tai nạn kinh hoàng tại đường Trích Sài (quận Tây Hồ) làm 5 người bị thương và chiếc Hyundai 5 chỗ tông xe liên hoàn ở phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) khiến nhiều người nhập viện.

Trước đó, tối 22/10, tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM) bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, chủ nhà hàng) lái ôtô BMW tông vào ít nhất 6 xe máy đang chờ đèn đỏ và một taxi. Bà Nga gây tai nạn trong tình trạng say xỉn sau tiệc rượu.

VnExpress đã nhận được hàng trăm bình luận của độc giả. Nhiều người cho đó là lời cảnh tỉnh cho những tài xế có nồng độ cồn trong người, bởi uống rượu khi lái xe chẳng khác nào là tự sát và giết người.

"Việc các bạn ăn nhậu không có gì lên án cả, nhưng làm sao cho điều độ, về được đến nhà an toàn. Hàng ngày trên báo có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, gây gổ lẫn nhau mà nguyên nhân chính do bia rượu. Vì vậy, tôi mong các bạn khi nhấc ly bia lên hãy nhớ đến gia đình, đừng để cảnh vợ mất chồng, con mất cha. Đã uống bia rượu thì nhất quyết không chạy xe máy, lái ôtô", bạn đọc Ngọc Loan chia sẻ.

Còn độc giả Thudung Do cho rằng, chúng ta đã đến lúc phải tập cho mình văn hóa uống rượu. Vì "ma men" không chừa một ai: "Hồi tôi ở bên Đài Loan, nếu như ai cầm lái thì cho dù sếp mời họ cũng phải từ chối, còn ở Việt Nam, sếp mời là phải uống, thậm chí trong cuộc nhậu còn cố ép người khác uống bằng được. Bản thân tôi rất ghét cái kiểu ép uống như vậy. Bao nhiêu vụ tai nạn do say xỉn rồi mà chẳng có biện pháp gì giảm bớt tình trạng ấy".

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyen Tu bình luận: "Tôi không uống được rượu bia. Văn hoá Việt Nam là ép uống, không uống thì bị xem là không chân tình. Không biết khi nào dân mình mới bỏ được văn hóa ép uống".

Bên cạnh đó, một số ý kiến mong luật cần phạt nặng những trường hợp uống rượu bia lái xe. Độc giả Vu, đang định cư ở nước ở Mỹ, cho biết: "Tôi trước đây chạy ôtô say xỉn là chuyện bình thường, cho dù bị CSGT có phạt cũng là chuyện nhỏ. Nhưng từ khi tôi định cư ở Mỹ thì tôi thay đổi hoàn toàn, vì luật của họ rất nghiêm. Bạn mà lái xe say xỉn gay tai nạn giao thông dù không chết người, bạn có thể bị ghép vào tội hình sự. Khi đó, bạn đi làm hay đi đâu cũng phải đi taxi, phải đeo một chiếc vòng có gắn chip để cảnh sát theo dõi. Mỗi ngày bạn phải hà hơi thở vào một chiếc máy thử mùi bia rượu được gắn trực tiếp với phòng cảnh sát, bạn có thể bị đuổi việc vì ảnh hưởng đến công ty. Tôi nói thật ở Việt Nam còn quen biết xin xỏ, chứ ở nước ngoài mà nằm mơ mới có".

Còn bạn đọc Trần Hoàng Văn nhấn mạnh: "Tôi nghĩ phấp luật cần phải phạt tù những tài xế uống rượu bia mà lái xe, nếu không sẽ còn xảy ra nhiều vụ tai nạn kinh hoàng. Uống rượu mà vẫn lái ôtô là tội ác. Nếu gây tai nạn là cố ý gây thương tích, vì người uống rượu biết rõ là rượu sẽ làm thao tác khi lái xe không chuẩn, hậu quả là khôn lường nhưng họ vẫn lái".

