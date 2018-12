Vợ chồng tôi phải tự thay lốp xe trên cao tốc vì cứu hộ từ chối giúp đỡ

Tài xế tử nạn khi đang thay bánh xe vì nổ lốp giữa cầu Hà Nội

Nhân đọc bài Tài xế tử nạn khi đang thay bánh xe trên cầu Hà Nội, tôi chia sẻ tình huống nổ lốp đã xảy ra với xe của mình khi đang chạy trên cao tốc.

Tầm đầu tháng 9 năm ngoái, trên xe có tôi và hai con của chúng tôi khi vừa vào cao tốc, tầm khoảng 200-300m, xe tôi bị sập vào một lỗ to trên cao tốc, chạy thêm một chút thì xe xẹp hẳn lốp. Chúng tôi tấp xe vào làn bên phải (làn thường ít xe chạy), bật đèn ưu tiên rồi mở 3G trên điện thoại để tìm số cứu hộ cao tốc.

Tôi gọi cứu hộ báo tình hình và địa điểm bị nổ lốp, nhân viên trả lời điện thoại nói rằng anh là nhân viên đội cứu hộ cao tốc nhưng giờ này mà anh tới chỗ xe tôi bị nạn sẽ mất rất nhiều thời gian, anh đề nghị tôi tự thay bánh xe. Tôi không dám thay vì trời lúc đó khoảng 21h, đường tối, đoạn đó ánh sáng yếu.

Tôi năn nỉ anh ra cứu xe tôi vì tôi không có bất cứ dụng cụ che chắn hay phát quang nào, việc thay lốp rất nguy hiểm. Nhưng anh vẫn bảo chị cứ thay đi, không được thì gọi em. Vì xung quanh các xe vẫn chạy nhanh nên vợ chồng tôi không thể vẫy xe nhờ vả, vì thế hai vợ chồng đã tự thay bánh.

Trong khi thay bánh, nhiều lần tôi sợ hãi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng các xe chạy làn kế bên tốc độ rất cao, thậm chí có khi tôi nghĩ lỡ vợ chồng tôi có chuyện gì trong khi thay lốp thì chuyện gì sẽ xảy ra với hai con tôi đang ngồi trong xe... Nỗi sợ hãi ấy tới giờ, tôi vẫn nhớ như in.

Cuối cùng, may mắn, chúng tôi đã thay bánh an toàn và chạy xe chậm về nhà. May là không có chuyện gì xảy ra, nếu không, giờ này chẳng có ai viết bài chia sẻ này với các bạn.

Tôi viết bài này chỉ để nói lên ý kiến của mình, tôi không thể chấp nhận được việc cao tốc bị lỗi ngay đoạn đầu, gọi điện cứu hộ mà không tới, khi vợ chồng tôi thay bánh về tới trạm, chi phí cao tốc vẫn thu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện chi phí cao tốc không phải là không chấp nhận được nhưng khi xe bị nạn và cần cứu hộ, có cách nào cứu hộ phải xuất hiện ngay hiện trường để cứu xe không?

Đừng để người dân chết oan vì phải tự thay bánh trên đường cao tốc hay trên những đoạn đường mật độ lưu thông lớn, không có phương tiện bảo hộ che chắn... Tôi là một người dân yêu nước, tôi mong muốn nước mình ngày càng phát triển văn minh hiện đại và đảm bảo người dân được bảo vệ an toàn, khi gặp nạn sẽ có độ cứu hộ cứu giúp.

Chuyện rất nhỏ, chỉ là việc nổ bánh xe trên đường cao tốc thôi nhưng nếu tình huống xấu xảy ra, đất nước sẽ mất hai người dân đang độ tuổi đi làm, để lại hệ lụy lâu dài cho xã hội khi những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Tôi viết bài này như là ý kiến của những người tham gia giao thông khi gặp nạn.

Nguyễn Thị Lan