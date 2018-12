Video 'cô giáo mầm non đá gục 2 bé gái vì không chịu múa' nóng trong ngày

'Kẻ chích điện bé Campuchia có 48 video bạo hành' gây sốc mạng XH

Bên cạnh đó, video bé trai 11 tuổi trộm ôtô tông chết người; bắt cá lóc bằng hố sâu nửa mét; người già lái xe máy sai luật đòi đánh tài xế ôtô;... cũng được xem nhiều trong ngày trên mạng xã hội.

1. Cô giáo mầm non đá liên tiếp vào người 2 bé gái vì múa sai động tác

Vụ việc này xảy ra vào ngày 22/12 tại một trường mầm non tư thục ở huyện Hoắc Khâu, Lục An, An Huy, Trung Quốc. Hai bé gái không nhiệt tình tập múa đã bị cô giáo đánh đập. > Xem video

Cô giáo mầm non đá liên tiếp vào người hai bé (ảnh cắt từ clip).

2. Học lái xe trên mạng, bé trai 11 tuổi lấy trộm ôtô lái thử rồi tông chết người

Sau khi lấy cắp ôtô từ một cửa hàng cho thuê xe, cậu bé 11 tuổi lái đi với tốc độ cao, tông vào một người đi bộ rồi tiếp tục lái xe đi thẳng, bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra vào ngày 19/12 tại thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. > Xem video

Cậu bé tự ý lái chiếc xe ra ngoài đường và gây hậu quả nghiêm trọng (ảnh cắt từ clip).

3. Người đàn ông cậy lớn tuổi, đi sai luật rồi chửi và bắt tài xế ôtô xin lỗi

Sự việc xảy ra ngày 26/12 tại ngã tư Hoàng Đạo Thuý - Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Người đàn ông lớn tuổi lái xe máy đi sai luật nhưng lớn tiếng chửi bới, thách thức đòi đánh tài xế ôtô. > Xem video

Người đàn ông rẽ trái sai luật đòi đánh tài xế ôtô.

4. Cao thủ bắt đàn cá lóc chỉ bằng một hố sâu nửa mét

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh hai người đàn ông người Khmer có cách bắt cá vô cùng độc đáo. > Xem video

Cách bắt cá lóc của người đàn ông Khmer gây xôn xao.

5. Gây mê và những rủi ro có thể gây chết người

Công đoạn gây mê tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất quan trọng trong quá trình phẫu thuật. Trên thực tế, trong quá trình gây mê, nhiều rủi ro có thể xảy ra với người bệnh mà không thể lường hết được. > Xem video

6. Sự thật đằng sau chuyện 'ông bố nhặt rác nuôi 3 con nhỏ'

Đào Đức Khiêm, người cha đánh con giữa phố, dùng thắt lưng quật thẳng vào đầu đứa bé có quá khứ bán ba căn nhà, để bố đẻ phải sống những ngày cuối đời trong căn nhà trọ rách nát. > Xem Video

> > Xem thêm: Chỉ vì ngủ dậy muộn, trẻ bị cô giáo vắt lên cửa sổ rồi véo má

