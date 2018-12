Thanh niên bỏ cướp lộc, đánh nhau trong hội đền Gióng

Ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho hay, những ngày qua việc người dân đồn thổi xuất hiện "cá thần" khiến tình hình trật tự tại địa phương trở nên lộn xộn. Hàng trăm người xô đẩy nhau để sờ cá lấy may.

"Chính quyền khẳng định không có chuyện thần thánh gì. Đây chỉ là một con cá chép bình thường, có thể trước đó đã bị thương nên không thể bơi đi xa mà quanh quẩn ở đoạn kênh", ông Dũng nói.

Xem xong tôi cứ tưởng Việt Nam đang còn ở thời kỳ xa xưa, chuyện gì cũng đồn thổi vì quá mê tín dị đoan. Kiến thức và nhận thức kém của một bộ phận số ít người dân.

Xin hỏi có ai nhà ở gần những người chen chúc rờ cá thần để lấy may mắn chứng kiến xem thử năm nay họ có may mắn và giàu lên không? Nếu không có thì hỏi lại họ lần nữa thử xem sao đã rờ vào cá thần rồi mà vẫn xui và nghèo mãi. Lý do vì sao vậy?

Vì sao trăm người xô đẩy sờ cá chép 'thần' lấy may ở Nghệ An?

