Vì sao ông Phan Văn Anh Vũ có tới 3 hộ chiếu?

Chiều 4/1, Bộ Công an phát đi thông báo, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ đã tiếp nhận bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm"). Theo nhà chức trách, bị can Vũ "vi phạm Luật Di trú của Singapore và bị trục xuất". Bộ Nội vụ Singapore (ICA) cho biết Phan Văn Anh Vũ bị bắt ngày 28/12/2017 và từng ra vào Singapore bằng hai hộ chiếu khác nhau, trong đó có hộ chiếu nhân dạng không đúng. Ngoài ra, ông còn sở hữu hộ chiếu thứ ba.

Điều này khiến tôi thắc mắc: Tại sao ông Phan Văn Anh Vũ lại có nhiều hộ chiếu thế? Vì lâu nay, tôi chỉ biết mỗi người Việt Nam chỉ có một hộ chiếu.

Thành Nhân

