Văn hóa từ chức ở Mỹ

VPF không cho bầu Tú từ chức, HAGL chắc chắn sẽ bỏ V-League?

Ở Mỹ có một văn hóa gọi là "Văn hóa từ chức". Xin từ chức không có nghĩa rằng bạn "năn nỉ xin" công ty cho từ chức. Từ chức có nghĩa là thông báo cho công ty rằng bạn không thể tiếp tục làm cho công ty bắt đầu từ thời gian cụ thể. Thường người nghỉ phải cho biết trước 2 tuần để bàn giao công việc.

Từ chức xuất phát từ nhiều lý do. Từ chức khi bạn phạm một lỗi lớn và không thể khắc phục, xin từ chức sớm trước khi bị bãi nhiệm hay còn gọi là bị đuổi. Điều này các bạn thường thấy các quan chức Mỹ hay làm khi dính vào các vụ bê bối tình dục gần đây.

Bạn cũng có thể từ chức khi đã có một công việc khác tốt hơn, phù hợp hơn và cũng có thể bất mãn công ty hoặc là một lý do cá nhân nào đó. Dù cho lý do gì chăng nữa khi từ chức bạn không bao giờ ghi lý do trong thông báo. Vì bạn là người làm tốt công việc thì công ty sẽ gặp riêng bạn để giải quyết vấn đề như là tăng lương, thay đổi việc làm, hy vọng bạn tiếp tục làm cho công ty. Nhưng nếu bạn cương quyết thì không ai có quyền ép bạn ở lại làm việc.

Bãi nhiệm là một trường hợp hoàn toàn khác với từ chức. Bạn bị bãi nhiệm có nghĩa rằng bạn đã vi phạm nghiêm trọng một vấn đề gì đó. Công ty sẽ họp hội đồng gồm những người có thẩm quyền liên quan và bạn sẽ trình bài vấn đề. Sau đó hội đồng sẽ xem xét coi có thể bãi nhiễm hoặc đưa ra cảnh cáo bằng văn bản, hình thức thảo luận và sau đó đưa ra biểu quyết.

Ở Mỹ cũng có nhiều trường hợp một người giữ một lúc vài chức vụ. Việc này thường xảy ra với một công ty nhỏ khi người chủ vừa là quản lý, thủ quỹ, giao hàng và tiếp khách. Với một công ty hơn 100.000 nhân viên chỗ tôi đang làm việc thì trường hợp ôm hai chức vụ là không thể xảy ra.

Bạn có thể một mình giữ hai công việc khi một người khác đang nghỉ phép, hoặc trong thời gian tìm người thay thế cho người mới từ chức. Nhưng ở Việt Nam có thể do ảnh hưởng bởi phim ảnh quá nhiều hoặc văn hóa "xin cho có lệ" và cũng có thể không phân biệt rõ ràng giữa thông báo từ chức và bị bãi nhiệm nên mới có trường hợp một quan chức thể thao "xin" từ chức nhưng lại bị "ép" phải tiếp tục công việc, phải thông qua số phiếu bình chọn.

Với một liên đoàn thể thao lớn như vậy thì việc một người kiêm nhiều chức vụ là điều không nên đưa vào luật cho phép. Vì nó sẽ dễ xảy ra trường hợp lạm quyền và độc tài. Tất nhiên một mình ôm nhiều công việc cùng lúc thí chắc chắn bạn sẽ không thể làm tốt hơn khi chỉ tập trung vào một công việc.

Bang Nguyen

