'Từ chối được chén rượu mới là người đàn ông bản lĩnh'

'Giàu thì ham việc, thất nghiệp thì ham nhậu'

Sau khi đọc bài viết "Đàn ông không nhậu thì về mặc váy cho vợ" của tác giả Nguyễn Hữu Trí, tôi nghĩ uống rượu không khó, dám từ chối chén rượu mới khó, mới cần chút bản lĩnh, cần sự nhẫn. Người từ chối được ly rượu mới làm được việc lớn, uống rượu hại sức khỏe, hại trí não, lúc say thì khó đảm bảo an toàn, nhỡ may xảy ra điều gì thì ai khổ?

Cái khổ đầu tiên là chính mình, sau là vợ con, cha mẹ, lúc đó thì người bạn nhậu nào chia sẻ, gánh cho? Cái vui của mấy chén rượu liệu có bù cho nguy cơ nó đem lại không?

Thường thì khi lãnh hậu quả nặng người ta mới tỉnh ngộ, lúc đó đôi khi là muộn rồi. Có nhiều bài học mà người ta chỉ có cơ hội học một lần duy nhất nhưng phải trả cái giá đắt đỏ. Bản lĩnh đàn ông là dám từ chối rượu bia chứ không phải là say xỉn.

Đức

'Đất nước nghèo vì đàn ông Việt ham nhậu' Các bạn cứ nhìn sang nền kinh tế của Hàn Quốc sẽ thấy. Diện tích, dân số họ nhỏ hơn ta, nhưng GDP gấp 10 lần nước ta.