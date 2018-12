'Trùm ma túy đào hầm xuyên núi gắn camera, súng đạn' nóng trên Vitalk

'Biệt thự 400 tỷ của hoa hậu từng ăn cơm chan nước lã' nóng trên Vitalk

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Dinh thự hàng nghìn mét vuông của "Vua mèo"; nữ sinh mất tích bí ẩn sau khi thi trượt vào lớp 10; An Nguy gây tranh cãi khi vẫn được Phạm Hương giữ ở lại The Face...

1. Ông trùm ma túy đào hầm xuyên núi đầy đủ tiện nghi để tẩu thoát: Lưới trời lồng lộng

Ngày 21/6, ông trùm ma túy Lương Ba Duy bị bắt tại huyện Tương Dương, Nghệ An. Khám nhà Duy, công an phát hiện đường hầm dài được đào xuyên qua núi, trong hầm trang bị đầy đủ điều hòa, camera, súng đạn... Sự tinh ranh của ông trùm ma túy khi tự mình đào đường hầm khủng gây sửng sốt cộng đồng. > Xem chi tiết

Cửa thoát hiểm trong hầm. Ảnh: Báo Nghệ An

2. Cận cảnh dinh thự hàng nghìn m2 tiêu tốn 15 vạn đồng bạc của 'Vua Mèo' Vương Chính Đức: Tác phẩm kiến trúc cần được bảo tồn

Vua Mèo Vương Chính Đức là thủ lĩnh của người dân tộc Mông ở Đồng Văn, Hà Giang. Dinh thự vua Mèo được xây dựng trên một khu đất đẹp có diện tích 1.120m2 tại thung lũng Sà Phìn, huyện Đồng Văn. Toàn bộ dinh thự có hình mai rùa vững chắc bao gồm những tòa nhà ngang bề thế với nhiều công trình phụ trợ khác. Dinh thự được xây dựng trong 9 năm và tiêu tốn khoảng 150.000 đồng bạc hoa xòe thời bấy giờ (1919-1928). Những hình ảnh cận cảnh khu dinh thự hàng nghìn mét vuông của Vua Mèo được nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ về kiến trúc độc đáo, cần được bảo tồn. > Xem chi tiết

Các dãy nhà ngang dọc bằng gỗ khối, cho tới giờ đã gần 100 năm vẫn còn gần như nguyên vẹn.

3. Người phụ nữ đông con bị bán sang Trung Quốc: Bài học cho những người ham giàu

Ngoài 30 tuổi, chị Sùng A Dua đã có 4 con khôn lớn. Thay vì hưởng hạnh phúc gia đình, chị Dua lại mơ về người chồng giàu có và bị bán sang Trung Quốc. Sau nhiều ngày chạy trốn trong rừng, cuối cùng chị Dua đã về được với gia đình. Sự may mắn của chị Dua cũng là bài học cho các cô gái đừng vì ham phú quý mà liều lĩnh sang đất khách quê người. > Xem chi tiết

Một góc xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái.

4. Thi trượt vào lớp 10, nữ sinh 'đẹp như thiên thần' mất tích bí ẩn: Bài học báo động các phụ huynh

Lưu Thị Thùy Linh (14 tuổi, quê Vĩnh Phúc) bỏ nhà đi đã mấy ngày không rõ tung tích. Khi vào tài khoản Facebook của Linh, người nhà phát hiện cháu có trao đổi qua lại với một nam thanh niên cùng nội dung làm quen, và dụ dỗ đi làm với công việc nhẹ nhàng, lương cao. Gia đình cho biết có thể do buồn chán vì thi trượt nên cháu đã bị dụ dỗ. Có ý kiến cho rằng phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến con cái, nhất là cảm xúc của con em mình trước áp lực thi cử để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. > Xem chi tiết

Nữ sinh mất tích bí ẩn.

5. Bị chê 'đi catwalk như đi chợ', An Nguy vẫn được Phạm Hương giữ ở lại The Face

Sau khi tập 2 của chương trình truyền hình The Face - Gương mặt thương hiệu kết thúc, nhiều khán giả đã bất bình vì Phạm Hương loại Nguyễn Thành và giữ An Nguy (Ngụy Thiên An). Trong phần thử thách catwalk, An Nguy bị đánh giá là không thể hiện tốt bằng các thí sinh khác, cô bị chê "đi catwalk như đi chợ". Việc xuất thân không phải người mẫu, chưa từng làm qua thời trang cũng như hạn chế chiều cao khiến An Nguy gặp nhiều bất lợi. > Xem chi tiết

An Nguy (Ngụy Thiên An) bị chê "đi catwalk như đi chợ".

6. Chàng trai hát tỏ tình tại ký túc xá bị dội cả chậu nước vào người khiến cộng động 'dậy sóng'

Ngày 25/6, mạng XH chia sẻ đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một nam thanh niên đứng dưới sân ký túc xá đại học Điện lực Hà Nội vừa hát vừa tỏ tình. Khi chàng trai còn chưa kịp hát hết ca khúc, thì bất ngờ từ trên ban công, một cô gái bê thau nước ra hắt thẳng từ trên cao xuống trong tiếng la ó của những người xung quanh. > Xem video

Chàng trai hát tỏ tình tại ký túc xá bị dội cả chậu nước vào người.

7. Cuộc đời đen tối của tài tử Kim Sung Min - con trai phó chủ tịch tập đoàn LG: Từ ngôi sao sáng tới đường tù tội, tự tử



Kim Sung Min sinh năm 1974, tên thật là Kim Sung Taek. Xuất thân là con trai của phó chủ tịch tập đoàn điện tử LG nên anh chưa từng bị áp lực về vấn đề tài chính. Trước khi bén duyên với làng giải trí, Kim Sung Min là một golf thủ. Kim Sung Min nổi tiếng Hàn Quốc và nhiều nước châu Á với các phim như Nàng tiên cá; Vinh quang gia tộc; Tối nay ăn gì... Anh gây ấn tượng với hình ảnh thân thiện, nhiều tài lẻ. Nhưng sự nghiệp của Kim Sung Min tụt dốc do dính líu đến chất cấm. Cuộc đời đen tối của anh đang từ một ngôi sao sáng đi tới đường tù tội dẫn đến tự tử khiến nhiều người nuối tiếc. > Xem chi tiết

Diễn viên Kim Sung Min.

>> Xem thêm: Vợ chồng Việt ăn buffet lãng phí: Bị nhân viên nhắc còn tỏ ra khó chịu, bức xúc

Điệp Lê tổng hợp

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.