Tài xế ôtô bất lực vì bị chặn đầu bởi trăm xe máy đi ngược chiều

Tại sao cứ trời mưa là người Việt kẹt xe dù đường rất rộng?

Video ghi cảnh người đàn ông điều tiết giao thông bất lực trước đám đông chạy xe máy ngược chiều trong giờ cao điểm. Mặc cho người này la hét, ra hiệu nhưng người dân vẫn chạy xe tràn sang làn đối diện biến con đường thành một chiều. Vụ việc xảy ra sáng 19/11 trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP HCM).

Hàng nghìn người chạy xe máy ngược chiều trên phố Sài Gòn Video: Otofun

Nhiều người cho rằng do đường nhỏ, doanh nghiệp lại tập trung nhiều nên chỉ cần hai xe ôtô đi là chiếm hết làn. Người đi xe máy không có chỗ chạy, mới dẫn tới tình trạng trên. Tôi nghĩ khác, nguyên nhân là do ý thức người dân quá kém, chạy xe kiểu "điền chỗ trống" thì đường có to gấp nhiều lần đi nữa cũng kẹt như thường.

Tuấn Thoa

