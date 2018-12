Tài xế kẹp tay công an vào cửa taxi, kéo lê chục mét

Tài xế ngồi lên nắp capô phản đối cảnh sát cẩu xe

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một taxi kéo lê người công an từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương về phía đường La Thành (Hà Nội). Tài xế không dừng xe khi sĩ quan công an ngã xuống đường. Vụ việc xảy ra chiều 21/11 đang gây chú ý cộng đồng. > Xem video

Tài xế taxi là Hoàng Văn Duy (27 tuổi, ở Nam Định), do đón khách không đúng quy định nên bị công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) yêu cầu ra khỏi xe để xử lý vi phạm. Duy không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn đóng cửa kính kẹp tay một người công an và kéo lê sĩ quan này khoảng 10m trên đường trong lúc bỏ chạy.

