'Sếp điều hành Karaoke Ruby là thương binh một chân' nóng trên Vitalk

'Lâu đài xa hoa của đại gia than Quảng Ninh' nóng trên mạng XH

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Vợ cũ Bằng Kiều lên tiếng về mối quan hệ với Dương Mỹ Linh; tòa lâu đài "con ma nhà họ Hứa" bị bỏ hoang vì tin đồn đáng sợ; Phi Nhung gây bất ngờ với hình ảnh gợi cảm, trẻ trung ở tuổi 43...

1. Tụ điểm ăn chơi khét tiếng Karaoke Ruby được điều hành bởi một thương binh hạng 1/4: Phương thức hoạt động tinh vi

Về quá trình hình thành Ruby, Đại tá Phạm Văn Điền - Trưởng phòng PC47 CATP Hải Phòng cho biết, bà Thủy (chủ quán karaoke Ruby) có hợp đồng ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Bảo với chức vụ Phó giám đốc. Tuy nhiên, ông Bảo là người tàn tật chỉ có một chân, không đủ năng lực điều hành và là thương binh hạng 1/4. Nhiều ý kiến đề nghị điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những người liên quan. > Xem chi tiết

Bên trong quán karaoke Ruby.

2. Tòa lâu đài 'con ma nhà họ Hứa' bị bỏ hoang vì tin đồn đáng sợ

Nằm trên ngọn đồi có diện tích hơn 6.000m2 tại thị trấn Long Hải (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), tòa lâu đài "chú Hỏa" đã bỏ hoang nhiều năm nay vì có tin đồn ma quái, đặc biệt từ khi quay trong bộ phim "con ma nhà họ Hứa" , tòa lâu đài càng hoang vắng. Việc tòa lâu đài hoành tráng bị bỏ hoang cùng những tin đồn thất thiệt đã gây xôn xao cộng đồng. > Xem chi tiết

Tòa lâu đài "con ma nhà họ Hứa". Ảnh: Wordpress

3. Bà mẹ vừa sinh con cũng đến 'bay nhảy' tại quán karaoke Ruby: Tranh cãi mức độ ăn chơi của giới trẻ

Đại điện công an TP Hải Phòng tiết lộ 50% người bị tạm giữ trong quán karaoke Ruby là nữ, hầu hết độ tuổi từ 18 đến 30, có những người vừa sinh con nhỏ dưới 6 tháng tuổi vẫn đến đây “bay nhảy”… Những thông tin này khiến nhiều người tranh cãi về lối sống của giới trẻ ngày nay. > Xem chi tiết

Bên trong quán karaoke Ruby.

4. Vợ cũ Bằng Kiều được khen ứng xử khôn khéo khi lên tiếng về mối quan hệ với Dương Mỹ Linh

Nhiều người ngạc nhiên khi thấy trong hình sinh nhật của bé Kenzi (con trai của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh) có sự xuất hiện của Dương Mỹ Linh (vợ mới của Bằng Kiều). Mới đây, Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ về vấn đề này trên trang cá nhân, cô cho biết "3 cậu con trai của mình rất quý Dương Mỹ Linh và đặc biệt là con trai út Kenzi. Vì vậy ngày sinh nhật của bé, Trizzie chủ động mời Dương Mỹ Linh đến chung vui với gia đình, và mong mọi người đừng ngạc nhiên". Chia sẻ của Trizzie Phương Trinh được nhiều người ủng hộ và cho rằng nữ ca sĩ có lối ứng xử văn minh, rất tuyệt vời. > Xem chi tiết

Trizzie Phương Trinh và Dương Mỹ Linh.

5. Cặp đôi Hà thành thuê phi cơ chụp ảnh cưới giữa bầu trời khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ

Trong đồng phục phi công và váy cưới trắng, cô dâu – chú rể người Hà Nội bay lượn giữa bầu trời Đà Nẵng, tự do tạo dáng. Rất nhiều khoảnh khắc lãng mạn được ghi lại, tạo ra bộ ảnh đẹp mắt. Sau khi đăng tải bộ ảnh khiến nhiều người choáng ngợp trước những trải nghiệm thú vị, ghi lại khoảnh khắc trọng đại của cặp đôi giữa bầu trời. > Xem chi tiết

Cặp đôi Hà thành chụp ảnh cưới trên phi cơ.

6. Bé gái 14 tháng tuổi nặng 3,5kg vì cha không biết pha sữa: Lời giải thích khó chấp nhận

Đã 14 tháng tuổi nhưng bé Yến Nhi tại Lào Cai chỉ nặng 3,5kg. Mẹ bé Nhi đã mất tích, cha bé không biết nuôi con, có sữa không biết pha, khi con đói chỉ cho uống nước cơm. Hoàn cảnh của cha con bé Nhi rất đáng thương nhưng nhiều người đặt câu hỏi tại sao suốt 14 tháng chăm con, tại sao người cha không chịu học cách pha sữa dù rất đơn giản, dễ làm? > Xem chi tiết

Bé Yên Nhi bị suy dinh dưỡng rất nặng, chỉ nặng 3,5 kg.

7. Cua giá rẻ bán vỉa hè: Chất lượng không đi kèm với giá tiền

Hiện nay, trên một số tuyến phố ở Hà Nội xuất nhiều hàng rong bán cua với giá 50 nghìn đồng một con. Thực tế, cua giá rẻ thịt ít và kém tươi rất nhiều so với các loại cua khác. Nhiều thành viên trên diễn đàn Vitalk.vn nghi ngờ chất lượng cũng như nguồn gốc của cua. > Xem chi tiết

Cua giá rẻ được bày bán nhiều trên một số tuyến phố ở Hà Nội.

8. Phi Nhung gây bất ngờ với hình ảnh gợi cảm, trẻ trung ở tuổi 43

Hơn 20 năm đi hát, Phi Nhung luôn gắn liền với chiếc áo bà ba, hay tà áo dài truyền thống. Sự giản dị, chân chất của Phi Nhung đã trở thành thương hiệu. Nhưng mới đây Phi Nhung đã thực hiện một bộ ảnh với phong cách sang trọng, gợi cảm khiến nhiều người bất ngờ. > Xem chi tiết

Phi Nhung với phong cách trẻ trung, gợi cảm.

9. Diện váy nữ thần An Nguy vẫn đứng 'bất cần': Cố gây chú ý

Tập 3 The Face Việt Nam tối 2/7 mới lên sóng nhưng một số hình ảnh "nhá hàng" cho tập 3 đã được tiết lộ. An Nguy tiếp tục là thí sinh nhận được sự quan tâm hơn cả. Trong khi 11 người đẹp khác mặc váy nữ thần, chống tay vào hai bên hông tạo nét kiêu sa, thanh lịch thì An Nguy lại vòng một tay ra phía sau để nắm vào khuỷu tay còn lại. Với tạo hình này An Nguy nhận nhiều ý kiến từ cộng đồng vì phong thái kém chuyên nghiệp. > Xem chi tiết

An Nguy và dáng đứng "bất cần".

>> Xem thêm: Diễn viên Thành Được - ông bố đa nghi của 'Bố ơi' trải lòng về cuộc sống bên người vợ chân dài 13 năm không đám cưới

Tâm Lê tổng hợp

