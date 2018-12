Phim lỗ hơn 10 tỷ đồng có phải do scandal tình ái Kiều Minh Tuấn - An Nguy?

Phim Chú ơi đừng lấy mẹ con do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, kể về cuộc sống của người mẹ đơn thân tên Tiên (An Nguy đóng) và cậu con trai hiếu động tên Nhện (bé Hữu Khang đóng). Một ngày, Tiên được Đông Bắc (Kiều Minh Tuấn) - một người cha đơn thân theo đuổi. Anh có cô con gái cùng tuổi với bé Nhện tên Elsa (Chu Diệp Anh đóng). Nhiều tình huống hài hước xảy ra khi hai đứa trẻ bày trò nghịch phá, ngăn cản cha mẹ chúng đến với nhau. Diễn xuất của Kiều Minh Tuấn và An Nguy bị lấn át bởi cặp diễn viên nhí.