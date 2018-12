Nữ tạp vụ đặt máy quay PGĐ Sở 'vòng tay qua đùi' nóng trên Vitalk

Lộ video Phó giám đốc Sở 'vòng tay qua đùi nữ tạp vụ lấy điện thoại'

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Trang Trần đáp trả nặng lời cô gái hỏi công thức làm bún đậu mắm tôm ngon; phó chủ tịch huyện quan hệ bất chính khiến thiếu nữ 9X có thai; chần thịt qua nước sôi loại bỏ hóa chất đúng hay sai...

1. Nữ tạp vụ đặt máy quay Phó giám đốc Sở vòng tay qua đùi mình: Bằng chứng thuyết phục?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video ông Hồ Ngọc Tấn, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, có hành động vòng tay qua đùi nữ tạp vụ. Người phụ nữ trong video cho biết chính cô là người đặt máy quay để ghi lại hành động của ông Tấn. Nhiều người ủng hộ việc làm của nữ tạp vụ và đánh giá đây là bằng chứng thuyết phục. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng cần sự phản hồi từ chính ông Tấn để có thể kết luận sự việc công bằng. > Xem chi tiết

Ông Tấn vòng tay qua đùi nữ tạp vụ.

2. Con trai Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ cướp tiền của bà cụ 70 tuổi: Cần xử lý mạnh tay

Ngày 16/8, công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, đã tống đạt quyết định khởi tố Pơ loong Trân, 23 tuổi, vì cướp của cụ bà 70 tuổi số tiền 800.000 đồng. Pơ loong Trân là con trai Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang. Nhiều người bức xúc với hành động của Pơ loong Trân và đề nghị phải xử phạt thật nghiêm khắc, bất kể thân nhân của nghi phạm là ai. > Xem chi tiết

Pơ loong Trân. Ảnh: NLĐ.

3. Báo mất trộm 600 triệu đồng, nam sinh bị 12 năm tù: Cháy nhà ra mặt chuột

Mất trộm nhiều tài sản trị giá 600 triệu đồng, nam sinh Nguyễn Kim Trung (28 tuổi, TP Bắc Giang) đến công an ở Hà Nội trình báo. Sau khi điều tra, công an xác định trước đó, Trung và đồng phạm đã sử dụng Internet truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của nhiều người nước ngoài chiếm đoạt hơn 100.000 USD (tương đương hơn 2,2 tỷ đồng). Cuối cùng, Trung bị kết án 12 năm tù vì tài sản trên là do phạm tội mà có. Nhiều người cho rằng đây là "cháy nhà ra mặt chuột". > Xem chi tiết

Bị cáo tại tòa.

4. Lãnh đạo Sabeco trùm vải giấu hai xe biển xanh hơn 6 tỷ?



Nhiều doanh nghiệp có xe biển xanh đã cất kỹ để tránh tai tiếng sau vụ ôtô của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang bị phát giác. Như hai chiếc xe từng được lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Rượu bia và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sử dụng, đã được trùm vải cất trong nhà kho. Những thông tin này tạo ra cuộc tranh luận trong cộng đồng. Nhiều người cho rằng nên có hình thức kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp sử dụng xe công sai quy định. > Xem chi tiết

Xe biển xanh được trùm vải cất trong nhà kho.

5. Trang Trần đáp trả cô gái hỏi bí kíp làm bún đậu mắm tôm ngon: Có quá nặng lời?

Nhắn tin hỏi cách làm bún đậu mắm tôm ngon để mở quán, cô gái bị Trang Trần chỉ trích là "hỏi ngu" và mong sớm sập tiệm. Sự việc được nữ người mẫu đăng tải trên Facebook cá nhân, thu hút được nhiều ý kiến trái chiều. Đa số cho rằng Trang Trần đã quá nặng lời trong khi người hỏi rất nhẹ nhàng, lịch sự. Số khác bình luận nếu mở hàng ăn thì nên có kỹ thuật nấu nướng, chứ không nên đi hỏi người khác. > Xem chi tiết

Trang Trần đáp trả cô gái hỏi bí kíp làm bún đậu mắm tôm ngon.

6. Chần thịt qua nước sôi không loại bỏ hóa chất mà lại độc hại hơn?



Nhiều gia đình có thói quen chần thịt qua nước sôi để loại bỏ các hóa chất có hại. Tuy nhiên, một chuyên gia cho rằng đây là cách làm sai lầm, vì có thể khiến thịt biến tính, hấp thu các hóa chất nhiều hơn. Chia sẻ này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng. > Xem chi tiết

Nhiều gia đình có thói quen chần thịt qua nước sôi trước khi nấu để loại bỏ tạp chất.

7. Con trai thoát chết nhờ linh cảm của mẹ trong vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai?

Sau khi đặt súng kíp ở cửa, nghi phạm trong vụ thảm án Lào Cai khiến 4 người trong một gia đình tử vong cố tình vứt lại chùm chìa khóa ra sân để tạo thành cái bẫy. Tuy nhiên, bằng linh cảm của người mẹ, bà Chẻo Mù Cói đã ngăn cản con trai (cũng là chồng, cha của các nạn nhân) phá cửa chính vào nhà. Những tiết lộ này nhận được nhiều quan tâm và bình luận của cộng đồng. > Xem chi tiết

Bà Chẻo Mù Cói và con trai.

8. Vụ kiện chồng ca sĩ Thu Minh lừa đảo sẽ được giải quyết ở Hong Kong: Doanh nghiệp Việt Nam thiệt đủ đường

Theo điều khoản trong hợp đồng giữa công ty gỗ Gia Hân và Global Home do ông Otto de Jager (chồng ca sĩ Thu Minh) làm Tổng giám đốc, mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại toà án Hong Kong. Nhiều người cho rằng, đây là điều khoản bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong vụ kiện này, bởi ngoài chi phí tốn kém, thì việc thuê luật sư am hiểu luật pháp nước sở tại cũng rất khó khăn. > Xem chi tiết

Vợ chồng ca sĩ Thu Minh.

9. Phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông đau xót khi VĐV phải tự lo tất cả: Buồn cho người có tâm

Bà Huỳnh Ngọc Liên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP HCM buồn vì Tiến Minh và Thuỳ Trang phải đi sau cả đoàn vì vé đến trễ 2 ngày. Về mặt lý thuyết, nếu HLV không đi cùng, trưởng đoàn phải là người giải quyết các công việc liên quan đến VĐV, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Những chia sẻ đầy tâm huyết của bà Liên khiến cộng đồng tiếc nuối, vì một người có tâm như bà lại không có đủ quyền hạn để giúp đỡ VĐV. > Xem chi tiết

Bà Huỳnh Ngọc Liên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP HCM.

10. Quang Lê kể về cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt năm 21 tuổi khiến nhiều người bất ngờ

Giọng ca gốc Huế từng lấy vợ theo sắp đặt của cha mẹ, nhưng không hạnh phúc: "Khi trẻ, tôi bồng bột, kết hôn vì cha mẹ chứ chưa hẳn vì tìm được người ý hợp tâm đầu. Hai đứa sống với nhau thời gian ngắn thì phát hiện ra nhiều chuyện bất đồng". Sau một lần đổ vỡ, nam ca sĩ chưa dám nối dây tơ hồng cùng ai. Chia sẻ này khiến nhiều người bất ngờ vì trước giờ vẫn nghĩ anh chưa từng kết hôn. > Xem chi tiết

Quang Lê và bạn gái - hotgirl Thanh Bi.

>> Xem thêm: Cặp vợ chồng được nghỉ hưu ở tuổi 30 nhờ không mua nhà

Video được xem nhiều: Phó giám đốc Sở 'vòng tay qua đùi nữ tạp vụ lấy điện thoại'

Phó giám đốc Sở 'vòng tay qua đùi nữ tạp vụ lấy điện thoại'

Điệp Lê tổng hợp

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.