Nữ sinh bịa chuyện nhặt 200 triệu đem nộp công an để 'câu like'

Xuất hiện nhiều Facebook giả danh nghi phạm thảm sát để 'câu' like

Mạng xã hội facebook đang lan truyền câu chuyện do một nữ sinh đăng tải chia sẻ về việc nhặt được chiếc túi có chứa 200 triệu đồng trong đêm Noel. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, sau khi phát hiện chiếc túi chứa tiền, cô gái đã không suy nghĩ và mang nộp ngay cho Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngoài thông tin về số tiền nhặt được, nữ sinh trên còn đăng cả hình ảnh trụ sở công an phường, kèm theo lời khen ngợi của các cán bộ công an dành cho mình để làm bằng chứng. > Xem chi tiết

Hình ảnh được nữ sinh đăng tải trên Facebook cá nhân.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn status của cô gái trẻ đã nhận được hàng nghìn lượt like, hàng trăm lượt chia sẻ, cùng nhiều lời khen ngợi, cảm phục từ phía cộng đồng.

Tuy nhiên, trưa 24/12 đại diện Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm khẳng định sự việc là hoàn toàn không có thật và đích thân thiếu nữ trên đã phải đến phường trình báo, viết bản kiểm điểm. Cụ thể, trong lúc buồn chán không có việc gì làm, cô gái đã bịa ra trò đùa nhặt được tiền và trả lại này nhằm mua vui và câu like. > Xem chi tiết

Cọc tiền 200 triệu theo lời kể của nữ sinh.



