Những chủ nhà kinh hoàng thấy trộm cầm dao đột nhập

Cô gái xô ngã hai tên cướp iPhone 6 dù bị kề dao vào cổ

Những tên trộm này thường đột nhập vào nhà dân lúc rạng sáng, khi chủ nhà đang ngủ say. Chúng thủ sẵn một con dao trong người phòng bị phát hiện để chống trả. Khi xem lại vụ việc qua camera an ninh, các gia chủ đều hốt hoảng và cảm thấy may mắn vì đã không phát hiện ra nếu không trộm có thể sát hại cả nhà.

Chủ nhà kinh hoàng thấy trộm cầm dao đột nhập lấy két sắt hơn nửa tỷ

Vào lúc 3h30 ngày 2/6, một cửa hàng quần áo trên đường Tân Thọ (quận Tân Bình, TP HCM) bị một tên trộm đột nhập từ tầng 3. Hắn cầm sẵn một con dao nhọn đi vào phòng ngủ lấy được 2 chiếc điện thoại. Sau đó, tên trộm xuống tầng trệt mở khoá cửa chính, cùng đồng bọn trộm két sắt rồi nhanh chân trốn thoát.

"Thật may mắn cho gia đình tôi khi đã không phát giác đối tượng lúc hắn đột nhập vào nhà, nếu không chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn có hung khí như vậy", anh Hậu - người chia sẻ video nói.> Xem video

Tên trộm cầm một con dao nhọn đột nhập vào nhà.

Tên trộm cầm dao phay đột nhập nhà trong đêm

Nam thanh niên đội mũ lưỡi trai, cởi trần, tay cầm con dao dài khoảng 30cm đi vào shop lục lọi đồ đạc khắp nhà. Vụ việc xảy ra tại một shop bán giày trên đường Tôn Đức Thắng (TP Đà Nẵng). > Xem video

Tên trộm cầm dao đi khắp nhà lục đồ.

Trộm ngậm dao vào nhà ăn cắp Vespa, rượu ngoại

Gã thanh niên dùng sào câu chùm chìa khóa, sau đó vào nhà lấy mũ của khổ chủ đội lên đầu, bỏ rượu quý vào cốp xe Vespa. Hắn đi ra đi vào trong căn nhà nhiều lần để lấy xe máy, laptop, điện thoại iPhone, rượu ngoại... Hắn còn ngậm dao vào miệng khi lấy đồ trong phòng ngủ của chủ nhà. Vụ trộm xảy ra tại một căn nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM. > Xem video

Tên trộm cầm con dao nhọn đi vào phòng ngủ trộm đồ.

Nam thanh niên cởi trần cầm dao đi 'nghênh ngang' trong nhà

Tên trộm cởi trần tự do đi "dạo" quanh nhà lúc giữa đêm với con dao nhọn thủ sẵn trên tay. Thời điểm xảy ra vụ trộm, trong nhà có 3 người nhưng do phòng ngủ có chốt cửa nên không xảy ra thiệt hại về tài sản. Vụ việc xảy ra tại khu dân cư Thuận Giao, Dĩ An, Bình Dương. > Xem video

Tên trộm tự do dạo quanh nhà mà không sợ phát hiện.

Trần Hưng tổng hợp

