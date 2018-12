Lý do bắt buộc thắt dây an toàn khi đi xe khách

Chấn thương vì không thắt dây an toàn, phạt tài xế hay người vi phạm?

Là một người thường xuyên đi xe khách đường dài, tôi rất quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Tôi luôn chọn ghế ở giữa xe chứ không bao giờ chọn ghế hàng đầu hay cuối xe. Nhưng có một thực trạng rằng tôi không thấy dây an toàn ở đâu trên các xe giường nằm.

Nếu hỏi dây an toàn đâu, tôi sẽ nhận được cái lắc đầu hoặc nụ cười bí hiểm của các bác tài. Hôm nay tình cờ xem được đoạn clip này, tôi xin chia sẻ với các bạn về độ cần thiết của dây an toàn. Nếu có hữu sự thì mới thấy nó cần thiết như thế nào. Tôi cũng mong các nhà xe cho lắp thêm các dây an toàn nếu thiếu.

Thắt dây an toàn

Anh Tú Lê