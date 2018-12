'Làm sếp công ty tỷ đô sau khi ly hôn chồng bạo hành' nóng trên mạng XH

‘Bí thư Thăng lên tiếng vụ chủ quán cà phê bị khởi tố’ nóng trên mạng XH / 'Bí thư Thăng đòi đuổi ngay nhà thầu xây bệnh viện chậm trễ’ nóng trên mạng XH

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trong ngày trên Vitalk.vn còn có: Người phụ nữ bỏ chồng vượt qua định kiến trở thành phó chủ tịch công ty tỷ đô; trộm logo thách thức chủ xe; Công Vinh bức xúc vì “đá hay cũng bị thay ra”…

1. Phó chủ tịch công ty tỷ đô từng quyết bỏ chồng: Nghị lực lớn vượt qua điều tiếng xã hội

Mẹ của Trần Hùng John - một Việt kiều tại Mỹ đã quyết định ly hôn chồng sau 10 năm bị bạo hành. Sau đó, dù phải chịu nhiều điều tiếng xã hội nhưng bà vẫn quyết tâm tìm cuộc sống mới, và trở thành phó chủ tịch công ty đầu tư quản lý. Nghị lực của người phụ nữ này khiến nhiều người khâm phục. > Xem chi tiết

Mẹ của Trần Hùng John (bên trái) đã vượt qua định kiến để thành đạt.

2. Trộm logo ôtô, thách thức chủ xe lên chợ trời: Coi thường pháp luật

Sau khi bẻ hết logo ôtô, kẻ trộm viết giấy để lại lời nhắn: "Muốn mua lại logo thì ra chợ trời hỏi". Qua tấm hình này, nhiều người đặt câu hỏi: Chợ trời giờ là đầu mối tiêu thụ phụ kiện xe ăn cắp? Dẹp chợ trời có chấm dứt được nạn trộm logo, gương xe? > Xem chi tiết

Tên trộm để lại lời nhắn sau khi tháo logo xe.

3. Công Vinh không phục chuyện 'đá hay cũng bị thay ra' ở B.Bình Dương: Nội bộ lục đục?

Ở CLB B.Bình Dương, Công Vinh ít có cơ hội để thể hiện mình, thậm chí trong những lần hiếm hoi được ra sân anh cũng thường bị thay ra ở hiệp 2. Chia sẻ về vấn đề này, Công Vinh thừa nhận: “Nhiều lúc tôi không thể lý giải được chuyện đó. Bây giờ vào sân, tôi nghĩ mình phải đá hay trong 45 phút đầu tiên còn đến phút 60 kiểu gì cũng bị thay, dù đá hay hoặc không hay...". Nhiều ý kiến cho rằng những phát biểu này của Công Vinh về đội bóng đất Thủ sẽ khiến cơ hội ra sân của anh thêm ít đi. > Xem chi tiết

Công Vinh không hài lòng vì "đá hay cũng bị thay ra".

4. Lý Liên Kiệt - huyền thoại võ thuật Trung Hoa phải từ giã màn ảnh vì bệnh tật khiến nhiều người nuối tiếc

Vì mắc bệnh cường tuyến giáp nên Lý Liên Kiệt - ngôi sao điện ảnh nổi tiếng phải giã từ sự nghiệp. Điều này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Tuy nhiên, hiện nam diễn viên vẫn được nhiều người yêu mến và khâm phục bởi những hoạt động thiện nguyện khắp châu Á. > Xem chi tiết

Khuôn mặt phù nề của Lý Liên Kiệt do mắc bệnh cường tuyến giáp.

5. Người Việt lo lắng về thực đơn bữa ăn hàng ngày: Báo động về thực phẩm bẩn

Mới đây, một thành viên đã chia sẻ trên diễn đàn Vitalk.vn cách chọn thực đơn bữa ăn hàng ngày của mình: “Khi biết thịt heo có chất tạo nạc salbutamol, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn thịt bò. Khi biết thịt bò có thể biến từ thịt heo tẩm hoá chất, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn thịt gà... cuối cùng, tôi chuyển sang ăn chay nhưng vẫn không thể có bữa ăn sạch". Chia sẻ này khiến nhiều người lo lắng về tình trạng thực phẩm bẩn lan tràn hiện nay. > Xem chi tiết

Thực phẩm bẩn tràn lan khiến nhiều gia đình lo lắng.

6. HLV Hữu Thắng tuyên bố không có chuyện ưu ái cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường: Khó cho 'gà cưng' nhà bầu Đức

Ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá đội bóng phố núi cho biết, thông qua lãnh đạo CLB HAGL, HLV Hữu Thắng mới vừa gửi lời nhắn đến Tuấn Anh và Công Phượng. Vị đại diện HAGL cũng cho biết HLV trưởng ĐTQG cảnh báo sẽ không có bất kỳ sự ưu ái, hay thiên vị nào cho các cầu thủ của bầu Đức. Những động thái mới của vị thuyền trưởng người Hà Tĩnh đã nhận được nhiều ủng hộ từ phía các fan. > Xem chi tiết

HLV Hữu Thắng sẽ không thiên vị bất kỳ cầu thủ nào của CLB HAGL.

7. Tai nạn giao thông, taxi thiệt hại nặng hơn xe máy: Ôtô nhỏ an toàn hay không?

Tối 28/2, trên đường Nguyễn Khanh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giữa taxi và xe máy. Hậu quả xe máy vỡ yếm còn taxi hỏng nặng phần đầu. Qua vụ tai nạn, nhiều người đặt câu hỏi: Xe taxi nhỏ, va chạm dễ hư hỏng nên không an toàn? Nhưng người dùng An Le 2 trên mạng XH Vitalk.vn lại cho rằng ôtô nhỏ vỡ nát là do hấp thụ lực nên an toàn cho lái xe. > Xem chi tiết

Vụ tai nạn khiến chiếc taxi bị thiệt hại nặng.

8. Kỳ Hân muốn rút khỏi showbiz Việt vì mệt mỏi với dư luận?

Trên Facebook cá nhân, người mẫu Sài thành vừa chia sẻ rằng mình không tham gia showbiz nữa khiến nhiều người bất ngờ, bởi cô tuổi còn trẻ và đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ trong lĩnh vực làm mẫu. Có ý kiến cho rằng Kỳ Hân mệt mỏi với dư luận từ khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với cầu thủ tai tiếng Mạc Hồng Quân. > Xem chi tiết

Kỳ Hân tuyên bố sẽ rút khỏi showbiz.

Đông Anh tổng hợp

