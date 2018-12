'Kẻ thảm sát 50 người tại hộp đêm đồng tính Mỹ cũng là gay?'

Người đồng tính ở Việt Nam 'không hạnh phúc' / Tôi không phản đối hôn nhân đồng giới nhưng thấy kì cục

Luật sư Khanh, hiện làm việc tại Mỹ, chia sẻ với độc giả VnExpress quan điểm về vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ.

Mới đây, vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ đã diễn ra tại hộp đêm của người đồng tính vào sáng sớm, nó được xem là tội ác kinh khủng. Những vụ việc tương tự không còn quá xa lạ tại Mỹ, thế nhưng, nơi diễn ra vụ xả súng kinh hoàng, trong một hộp đêm đồng tính, lại mang tới nhiều vấn đề khác.

Ở Mỹ, cộng đồng người đồng tính và chuyển giới nhận được khá nhiều quyền bình đẳng, bao gồm quyền kết hôn đồng giới, chuyển đổi giới tính và nhiều quyền khác.

Tuy vậy, tư tưởng chống đồng tính vẫn còn hiện hữu trong suy nghĩ và hành động của nhiều người. Đặc biệt, trong các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc thiểu số, tư tưởng kỳ thị đồng tính vẫn còn rất phổ biến.

Trong khi những mối liên hệ của thủ phạm Omar Mateen với IS đang được làm rõ thì một mặt khác của y cũng dần hiện ra. Cha của Omar nói rằng hắn đã nổi giận khi thấy hai người đàn ông hôn nhau ở chốn công cộng. Mặt khác, các nhân chứng kể rằng họ đã gặp Omar ở ngay chính hộp đêm Pulse, nơi diễn ra vụ thảm sát nhiều lần trước đó.

Omar đã ly hôn. Vợ cũ của hắn phải "bỏ của chạy lấy người" vì bị chồng đánh đập te tua chỉ sau vài tháng chung sống. Vậy mà chính Omar lại hét lên rằng: "Sao hai người đàn ông kia dám làm vậy (hôn nhau) trước mặt vợ con tôi".

Chân dung nghi phạm xả súng. Ảnh: Mirror

Sau khi xâu chuỗi những sự kiện này, các phóng viên truyền hình ở Mỹ đã đưa ra một câu hỏi: "Phải chăng Omar có vấn đề về giới tính?". Việc thủ phạm ghét người đồng tính thì đã rõ ràng, nhưng liệu hắn chỉ đơn giản là ghét những người này hay chính y cũng đang đau khổ vì bản thân mình là một người đồng tính?

Hiện tượng người đồng tính chán ghét bản thân khá phổ biến. Nhiều người đơn giản là rơi vào trạng thái chán nản, không thiết sống. Một số ít hơn lại làm mọi cách để che giấu tình trạng bản thân, mà cách dễ dàng nhất là bày tỏ sự chống đối các hành vi đồng tính.

Vì vậy, cộng đồng người đồng tính thường hay nói với nhau rằng: "Những kẻ chống đồng tính tồi tệ nhất hay thường là gay".

Trong khi đó, Omar thường hay thể hiện những tư tưởng Hồi giáo cực đoan, cũng như bày tỏ sự trung thành với các thành viên IS là không thể chối cãi. Tuy vậy, cho tới nay, các bằng chứng cho thấy rằng Omar có thể chỉ có tư tưởng giống như IS thông qua các kênh tuyên truyền của nhóm khủng bố này, chứ chưa bao giờ có liên lạc trực tiếp hay nhận chỉ thị của nhóm khủng bố IS. Nói cách khác, Omar chỉ là "fan hâm mộ" chứ không phải là thành viên của nhóm khủng bố.

Tư tưởng Hồi giáo chống đồng tính rất nghiêm khắc. Việc IS thả người đồng tính hay những ai bị nghi ngờ từ trên nóc nhà xuống để tử hình thì ai cũng rõ. Nhưng ít ai biết, ở Iran, đồng tính là một tội hình sự có thể bị tử hình.

Omar là người gốc Afghanistan, sinh ra ở Mỹ nhưng vẫn theo Hồi giáo. Vì vậy, y có thể tin rằng đồng tính là một điều đáng ghê tởm hay là một tội ác. Trong hoàn cảnh đó, nếu y là một người đồng tính thì mọi sự thật sự rất tồi tệ cho bản thân Omar.

Với tư tưởng cực đoan thì Omar có thể sẽ đi vào con đường trở thành khủng bố, thế nhưng, việc y chọn một câu lạc bộ đồng tính thì không phải chỉ là ngẫu nhiên.

Từ hôm qua, cộng đồng người đồng tính đã tham gia các cuộc diễu hành tưởng niệm các nạn nhân. Hơn ai hết, bản thân người trong cuộc hiểu rằng, những tư tưởng chống đồng tính có thể khiến nhiều người đồng tính phải chịu những nỗi khổ đau tột cùng.

Hộp đêm của người đồng tính thường là nơi họ cảm thấy an toàn nhất. Ở đó, họ gặp gỡ, kết bạn, học hỏi và tìm thấy tình yêu. Người đồng tính ở đâu cũng là thiểu số và chỉ có những nơi như các câu lạc bộ này, họ mới có thể yên tâm để gặp những người như mình.

Vụ xả súng ở Orlando dường như đã tấn công vào thành trì của người đồng tính. Một mặt, vụ xả súng này là hiện tượng của chủ nghĩa khủng bố vươn vòi bạch tuộc vào nhiều xã hội. Mặt khác, nó là sản phẩm của tư tưởng kỳ thị đồng tính bị thổi bùng bởi một chủ nghĩa cực đoan, nơi mọi sự khác biệt đều bị giết chết.

Bọn khủng bố mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan như IS sẵn sàng giết người vì khác biệt tôn giáo. Việc chọn mục tiêu là người đồng tính là một phần trong chiến dịch chia rẽ và tiêu diệt của chủ nghĩa khủng bố.

Người đồng tính phần nhiều bị ghét bỏ, vì thế, chúng tấn công họ nhằm mục đích để chủ nghĩa khủng bố phát đi thông điệp rằng những hành vi tiến bộ của xã hội sẽ bị đẩy lùi, tính từ những thắng lợi gần đây nhất của người đồng tính.

Khanh

