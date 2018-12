Hiệu trưởng nghi xâm hại tình dục: Nam sinh cũng cần được bảo vệ

Luật pháp có nương nhẹ với tội ác của kẻ dâm ô trẻ em?

Chiều 15/12, lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) cho biết, công an huyện này đã ra quyết định khởi tố, bắt ông Đinh Bằng My (hiệu trưởng Trường THPT, THCS dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn) để điều tra hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Những ngày gần đây, thông tin ông My bị tố xâm hại tình dục nhiều học sinh nam của trường trong thời gian dài lan truyền rộng rãi.

Theo phản ánh trên báo chí, nạn nhân nghi bị ông My xâm hại chính là các học sinh nam đang học hoặc đã ra trường. Một số nam sinh cho hay, nhiều lần bị ông My gọi lên phòng làm việc nói chuyện. Sau mỗi lần lạm dụng tình dục, ông thường cho kẹo và vài chục nghìn đồng. Do tâm lý ngại và sợ hãi, nạn nhân không dám tố cáo.

Tôi rất phẫn nộ khi đọc tin này. Không ngờ trong môi trường học đường lại có một giáo viên biến chất với những hành động như vậy. Cơ quan chức năng đã vào cuộc, sẽ có kết luận và hướng xử lý từ nhà chức trách.

Bấy lâu nay chúng ta thường nghe nạn nhân của những cuộc xâm hại là các bé gái. Nhưng qua vụ này, tôi nghĩ người lớn chúng ta cần phải lưu tâm đến các bé trai, (nam giới) vì chúng cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của những trò bệnh hoạn. Nhưng người lớn ít quan tâm đến các bé trai, có thể vì nghĩ rằng con trai thường mạnh mẽ, ít bị xâm hại.

Tuy nhiên, tôi cho rằng một khi các bé trai bị xâm hại, tâm sinh lý sẽ khó có thể phục hồi. Nó sẽ ám ảnh suốt phần đời còn lại của các em.

Tuấn Tú